Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 80 μέτρων, «είχε Άγιο» ο οδηγός – Δείτε φωτογραφίες

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

troxaio
«Άγιο» είχε ο οδηγός, το αυτοκίνητο του οποίου έπεσε σε χαράδρα. σε ένα σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε στην Εύβοια αργά το βράδυ της Παρασκευής (22.5).

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, το σοβαρό τροχαίο στην κεντρική Εύβοια συνέβη όταν αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στην περιοχή Άγιος στον Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων με αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα σχεδόν 80 μέτρων.

Διερχόμενοι οδηγοί βοήθησαν τον 50χρονο οδηγό, ο οποίος ως εκ θαύματος δεν έπαθε ούτε γρατζουνιά.

Στο σημείο έσπευσαν εθελοντές του ΣΕΔΔΔ και η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον οδηγό.

Πηγές: evia online, evima

