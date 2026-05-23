Επίσκεψη της πριγκίπισσας Άννας στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης – Γεύμα προς τιμήν της από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Γεύμα προς τιμήν της πριγκίπισσας Άννας του Ηνωμένου Βασιλείου παρέθεσε το μεσημέρι η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), Μελίνα Τραυλού, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

Στο γεύμα συμμετείχαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΕ, εκπροσωπώντας την ελληνική ναυτιλία, έναν από τους ισχυρότερους και πλέον επιδραστικούς κλάδους της εθνικής οικονομίας με παγκόσμιο αποτύπωμα και διαχρονικά στενούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στο Μουσείο, η πριγκίπισσα Άννα και ο σύζυγός της, Σερ Τιμ Λώρενς, είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στην «Έκθεση Κυκλαδικού Πολιτισμού», θαυμάζοντας από κοντά τα εκθέματα και γνωρίζοντας τις πτυχές της αρχαίας ελληνικής τέχνης.