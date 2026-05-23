Επίσκεψη της πριγκίπισσας Άννας στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης – Γεύμα προς τιμήν της από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

πριγκίπισσα Άννα
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Γεύμα προς τιμήν της πριγκίπισσας Άννας του Ηνωμένου Βασιλείου παρέθεσε το μεσημέρι η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), Μελίνα Τραυλού, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

Στο γεύμα συμμετείχαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΕ, εκπροσωπώντας την ελληνική ναυτιλία, έναν από τους ισχυρότερους και πλέον επιδραστικούς κλάδους της εθνικής οικονομίας με παγκόσμιο αποτύπωμα και διαχρονικά στενούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στο Μουσείο, η πριγκίπισσα Άννα και ο σύζυγός της, Σερ Τιμ Λώρενς, είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στην «Έκθεση Κυκλαδικού Πολιτισμού», θαυμάζοντας από κοντά τα εκθέματα και γνωρίζοντας τις πτυχές της αρχαίας ελληνικής τέχνης.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα δύο λευκά αθώα ψέματα που κάνουν καλό στην ερωτική σχέση

Συναγερμός για τον Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό- Ο ΠΟΥ αναβαθμίζει τον επιδημιολογικό κίνδυνο

Ροδόπη: Επανεμφάνιση της ευλογιάς αιγοπροβάτων – Θανατώθηκαν διακόσια ζώα

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

Στρατηγικές συνεργασίες της Humanoid με Bosch και Schaeffler για τη μαζική παραγωγή ανθρωποειδών ρομπότ

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:06 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Τρένο παρέσυρε και σκότωσε άνδρα – Τι αναφέρει η Hellenic Train

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας που παρασύρθηκε από τρένο στην περιοχή Διαλογή, στο Κορδελιό ...
23:51 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 80 μέτρων, «είχε Άγιο» ο οδηγός – Δείτε φωτογραφίες

«Άγιο» είχε ο οδηγός, το αυτοκίνητο του οποίου έπεσε σε χαράδρα. σε ένα σοκαριστικό τροχαίο πο...
23:36 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Κρήτη: Συγκλονίζει ο πατέρας του 33χρονου γιατρού – «Το ζητούμενο θα ήταν να ζούσε»

Τραγικό επίλογο είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί...
23:09 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Κρήτη: Παραμένει σε σοβαρή κατάσταση η 3χρονη – Στην παιδιατρική κλινική του ίδιου νοσοκομείου τα τρία αδελφάκια της

Εγκαταλελειμμένα βρέθηκαν τα τρία αδελφάκια του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε σοβαρή ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν