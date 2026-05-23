Λίβανος: Τουλάχιστον 10 νεκροί, ανάμεσά τους έξι διασώστες, από ισραηλινά πλήγματα – Εντολή εκκένωσης σε συνοικίες της Τύρου

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Καπνός υψώνεται πάνω από την περιοχή Χαμπούς στον νότιο Λίβανο έπειτα από ισραηλινά πλήγματα, όπως φαίνεται από τη Ναμπατίγια του Λιβάνου, την 1η Μαΐου 2026. [Reuters]
Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους έξι διασώστες και ένα κοριτσάκι, εξαιτίας δύο ισραηλινών πληγμάτων  την Παρασκευή στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, παρά την υποτιθέμενη εκεχειρία, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας, ενώ οι IDF εξέδωσαν απόψε εντολή εκκένωσης δύο συνοικιών της Τύρου.

«Σε πλήγμα στο χωριό Ντέιρ Κανούν αλ Ναχρ, στην περιοχή της Τύρου», έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους δύο διασώστες – οι οποίοι συνδέονταν με το σιιτικό κίνημα Αμάλ, που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ – κι ένα κοριτσάκι από τη Συρία, ανέφεραν οι λιβανικές αρχές.

Ένας από τους διασώστες που σκοτώθηκαν εργαζόταν επίσης ως ανεξάρτητος φωτογράφος.

Τη νύχτα που πέρασε, ο ισραηλινός στρατός έπληξε επίσης την κοινότητα Χαναουίγια, κοντά στην Τύρο, προκαλώντας τον θάνατο τεσσάρων διασωστών προσκείμενων στη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας.

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ενημέρωσαν νωρίτερα σήμερα μέσω Telegram πως σκότωσαν δύο άνδρες σε παραμεθόρια περιοχή του νότιου Λιβάνου, υποστηρίζοντας πως ήταν «ένοπλοι που κινούνταν ύποπτα μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το ισραηλινό έδαφος».

Νέοι βομβαρδισμοί αναμένονται απόψε, καθώς οι IDF εξέδωσαν εντολή εκκένωσης του χωριού Μπουρτζ Ραχάλ (ανατολικά της Τύρου), προαναγγέλλοντας επιθέσεις εναντίον μαχητών της Χεμζπολάχ.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον περιφερειακό πόλεμο στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ εν είδει αντιποίνων για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, κατά την οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Έκτοτε, εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 3.111 άνθρωποι, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ έχει ανακοινώσει τον θάνατο 22 στρατιωτών του στο ίδιο διάστημα.

IDF: Εντολή εκκένωσης δύο συνοικιών της Τύρου ενόψει βομβαρδισμών

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε απόψε εντολή εκκένωσης δύο συνοικιών της Τύρου, πόλης του νότιου Λιβάνου που έχει αποτελέσει κατ’ επανάληψη στόχο αεροπορικών επιδρομών, παρά την υποτιθέμενη εκεχειρία.

Σε μήνυμα που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ, ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ζητεί την άμεση απομάκρυνση αμάχων από δύο κτίρια και τη γύρω περιοχή, ένα εκ των οποίων βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένη συνοικία της πόλης.

Στην ανάρτηση, η οποία συνοδεύεται από χάρτες που υποδεικνύουν τις δύο τοποθεσίες, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανέφερε: «Βρίσκεστε κοντά σε κτίρια που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες της Χεζμπολάχ. Για την ασφάλειά σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως και να μείνετε μακριά από αυτά, σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων».

«Η παραμονή σας στην περιοχή όπου βρίσκονται τα συγκεκριμένα κτίρια σας εκθέτει σε κίνδυνο», προειδοποίησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

