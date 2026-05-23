Την Κυριακή στις 21:00 ο μεγάλος τελικός της Euroleague – Περισσότεροι από 15.000 χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού στο T-Center

Η ώρα για τον μεγάλο τελικό του Final Four της Euroleague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε και θα είναι την Κυριακή 24/5 στις 21:00 στο Telecom Center Athens.

Οι δυο ομάδες θα «διασταυρώσουν τα ξίφη τους», καθώς προκρίθηκαν στον τελικό του Final Four, αφού επικράτησαν άνετα επί των Φενέρ και Βαλένθια αντίστοιχα στους ημιτελικούς.

Πάνω από 15.000 φίλοι του Ολυμπιακού αναμένεται να βρεθούν την Κυριακή στις εξέδρες του τελικού του Final Four, από τις μεταβιβάσεις εισιτηρίων από οπαδούς των δυο ομάδων που αποκλείστηκαν.

Την ίδια ώρα, η παρουσία των φίλων της Ρεάλ Μαδρίτης υπολογίζεται περίπου στα 700 άτομα.