Την Κυριακή στις 21:00 ο μεγάλος τελικός της Euroleague – Περισσότεροι από 15.000 χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού στο T-Center

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

olybiakos
(Intime)
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η ώρα για τον μεγάλο τελικό του Final Four της Euroleague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε και θα είναι την Κυριακή 24/5 στις 21:00 στο Telecom Center Athens.

Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» προκρίθηκαν για 10η φορά σε τελικό της Euroleague

Οι δυο ομάδες θα «διασταυρώσουν τα ξίφη τους», καθώς προκρίθηκαν στον τελικό του Final Four, αφού επικράτησαν άνετα επί των Φενέρ και Βαλένθια αντίστοιχα στους ημιτελικούς.

Πάνω από 15.000 φίλοι του Ολυμπιακού αναμένεται να βρεθούν την Κυριακή στις εξέδρες του τελικού του Final Four, από τις μεταβιβάσεις εισιτηρίων από οπαδούς των δυο ομάδων που αποκλείστηκαν.

Την ίδια ώρα, η παρουσία των φίλων της Ρεάλ Μαδρίτης υπολογίζεται περίπου στα 700 άτομα.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα δύο λευκά αθώα ψέματα που κάνουν καλό στην ερωτική σχέση

Συναγερμός για τον Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό- Ο ΠΟΥ αναβαθμίζει τον επιδημιολογικό κίνδυνο

Ροδόπη: Επανεμφάνιση της ευλογιάς αιγοπροβάτων – Θανατώθηκαν διακόσια ζώα

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

Στρατηγικές συνεργασίες της Humanoid με Bosch και Schaeffler για τη μαζική παραγωγή ανθρωποειδών ρομπότ

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:01 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 90-105: Στον τελικό της Euroleague η Βασίλισσα

Η Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στα προγνωστικά νίκησε άνετα με 90-105 την Βαλένθια στον δεύτερο ημιτελ...
21:44 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Σαρούνας Γιασικεβίτσιους: «Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλύτερα, εμείς δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε»

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό της Euroleague, μετά τη νίκη του ε...
21:14 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Παναθηναϊκός: Τέλος και επίσημα από το «τριφύλλι» ο Ράφα Μπενίτεθ

Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ. Η «πράσινη» ΠΑΕ γνωστοποίησ...
20:19 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Η εκπληκτική εμφάνιση του Άλεκ Πίτερς – Σημείωσε 17 πόντους με 100% ευστοχία, δείτε βίντεο

Ο Άλεκ Πίτερς αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού στον πρώτο ημιτελι...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν