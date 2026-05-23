Κατερίνα Ζαρίφη: Tο σκέφτεται «full» να υιοθετήσει ένα παιδί από την Αφρική -ΒΙΝΤΕΟ

Το σκέφτεται έντονα να υιοθετήσει ένα παιδί από την Αφρική, ανέφερε η Κατερίνα Ζαρίφη από το πάνελ της εκπομπής του MEGA «Buongiorno» την Παρασκευή 22/5.

«Full. Το σκέφτομαι», απάντησε συγκεκριμένα η παρουσιάστρια σε ερώτηση για το αν θα υιοθετήσει ένα παιδί, κατά τη διάρκεια της στήλης της με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

Αφορμή αποτέλεσε η προβολή ενός βίντεο με ένα παιδάκι από την Αφρική που έκανε καράτε. «Λιώνω όταν βλέπω αυτά τα βίντεο. Έχω και μια αδυναμία σε αυτά τα παιδάκια, στα μαυράκια πεθαίνω…», ανέφερε.

Τότε, η Φαίη Σκορδά τη ρώτησε αν σκέφτεται να υιοθετήσει ένα παιδάκι από την Αφρική.

«Full. Το σκέφτομαι και θα το… Ναι. Το σκέφτομαι και το σκέφτομαι πολύ δυνατά», απάντησε η Κατερίνα Ζαρίφη.

