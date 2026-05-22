Έλενα Χαραλαμπούδη για την επαγγελματική της πορεία: «Δεν το φανταζόμουν ποτέ όλο αυτό που συμβαίνει»

Στον καναπέ της εκπομπής «Happy Day» με την Σταματίνα Τσιμτσιλή, κάθισε η Έλενα Χαραλαμπούδη το πρωί της Παρασκευής 22 Μαΐου. Η ηθοποιός, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία, μίλησε για την πορεία της, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως όλα αυτά «δεν τα φανταζόμουν ποτέ».

Σε ερώτηση για το αν περίμενε όλη αυτή την ανοδική πορεία, αν την ονειρευόταν, η Έλενα Χαραλαμπούδη απάντησε: «Δεν το φανταζόμουν ποτέ, δεν το ονειρευόμουν ποτέ, δεν ήθελα όλο αυτό που συμβαίνει. Δεν το σκεφτόμουν καν».

«Απλά ήθελα να κάνω πράγματα που αγαπώ. Ήθελα δηλαδή να κάνω πράγματα που με γεμίζουν, πράγματα που γεμίζουν τους υπόλοιπους. Μου αρέσει δηλαδή που βλέπω τους ανθρώπους να γελάνε. Μου αρέσει που βλέπω τους ανθρώπους όταν είμαι στο θέατρο από κάτω, στο κοινό, να ονειρεύονται. Να τους κάνω να ονειρεύονται», πρόσθεσε η ταλαντούχα ηθοποιός.