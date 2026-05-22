Βελόπουλος: Εμείς δεν ψάχνουμε αέρα κοπανιστό και ελπίδα, γιατί είμαστε η ελπίδα

Στεφανία Κασίμη

Πολιτική

Βελόπουλος
Την αντίθεσή του με την απόφαση του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης να αποχωρήσουν από τη συζήτηση στη Βουλή, επί της πρότασης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι εμείς συνταγματικά έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια επιλογή δική τους και δίνουν και το άλλοθι πλέον στη ΝΔ, να περάσει όπως της βολεύει την ιστορία», είπε ο κ. Βελόπουλος.

«Οι υποκλοπές γίνονται σε ένα σοβαρό κράτος για την εθνική του ασφάλεια και κυριαρχία, αλλά εδώ έχουμε ένα ασόβαρο κράτος στο οποίο γίνονταν υποκλοπές πολιτικών αντιπάλων και είχαμε και παρακολούθηση ομοϊδεατών του ιδίου κόμματος»,  ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σημειώνοντας ότι υπάρχει και ένα άλλο είδος κατασκοπείας, «αυτό που ονομάζεται βιομηχανική-επιχειρηματική κατασκοπεία».

Όπως είπε, η επιχειρηματική κατασκοπεία γίνεται γιατί «μια κυβέρνηση θα ήθελε να γνωρίζει τι λένε μεταξύ τους οι μεγάλοι επιχειρηματίες, οι ολιγάρχες, ώστε να μπορεί να τους εκβιάζει αν χρειαστεί κάποια στιγμή, που εδώ δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα». Εξήγησε δε ότι «η βιομηχανική κατασκοπεία έχει και μια προέκταση, έχει και διαβλητότητα σε διαγωνισμούς. Δηλαδή κάνουμε μια προκήρυξη 200 εκατομμυρίων ευρώ, ένας επιχειρηματίας θέλει να πάρει μέρος στον διαγωνισμό, του ακούμε το τηλέφωνο, ενημερώνουμε τον άλλον επιχειρηματία τι προσφορά θα κάνει κλειστή, χτυπάει ο επιχειρηματίας ο δεύτερος, καταθέτει αντί για 100 ευρώ, 101 ευρώ και παίρνει τη δουλειά. Αυτές είναι υποκλοπές».

Παράλληλα, ο κ. Βελόπουλος είπε ότι όταν παρακολουθείται το τηλέφωνο ενός πολιτικού ο οποίος μπορεί να μιλάει με «έναν συνδικαλιστή, με έναν ψηφοφόρο, με προέδρους συλλόγων, αυτομάτως και αυτοί γίνονται υποκείμενα παρακολουθήσεων… άρα παρακολουθούνται και πολίτες. Όχι μόνο ο πολιτικός που ακούμε το τηλέφωνό του. Άρα αφορά όλη την κοινωνία».

Στη συνέχεια διερωτήθη ότι αφού η κυβέρνηση επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας, για ποιους λόγους παρακολουθούνταν «η σύζυγος του Γιώργου Μυλωνάκη και η σύζυγο του Κωστή Χατζηδάκη;». Κάλεσε τη ΝΔ να απαντήσει, τονίζοντας: «Άρα οι υποκλοπές δεν είναι θέμα μόνο εθνικής ασφαλείας, αλλά κοινωνικής, πολιτικής ασφάλειας, που διαπερνά όλη την κοινωνία».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υπογράμμισε ακόμη πως η διαφορά του κόμματός του με τα υπόλοιπα είναι ότι μπορεί να «ονομάσει το πρόβλημα, να δώσει ονόματα και στοιχεία… γιατί εμείς μπορούμε να θεραπεύσουμε τη χώρα, γιατί γνωρίζουμε το αίτιο. Εμείς δεν ψάχνουμε αέρα κοπανιστό και ελπίδα, γιατί είμαστε η ελπίδα. Εμείς δεν μιλάμε απρόσωπα για ελπίδα, αλλά για δημοκρατική τιμωρία των υπευθύνων των υποκλοπών, όσων ενεπλάκησαν».

