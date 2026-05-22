Πέρκα: Καταχρηστική η επίκληση των λόγων εθνικής ασφάλειας

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, μιλώντας στη συνεδρίαση της Βουλής για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ περί σύστασης Εξεταστική Επιτροπής για τις υποκλοπές.

«Είναι τρομακτική αυτή η αίσθηση ατιμωρησίας που σας διακατέχει. Εκτός εάν είστε τόσο στριμωγμένοι που το ρεζιλίκι και ο ευτελισμός είναι προτιμότερα από την αποκάλυψη», τόνισε η κ. Πέρκα, ενώ αναφερόμενη στην απόφαση της πλειοψηφίας να επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφαλείας, με αποτέλεσμα να χρειάζονται 151 ψήφοι αντί για 120, για τη συγκρότηση της Εξεταστικής, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι παρακάμπτει «και την όποια εγγύηση μιας φιλελεύθερης δημοκρατίας έχει απομείνει»

«Το ισχυρότερο πολιτικό και θεσμικό επιχείρημα, βεβαίως, το οποίο προσπερνάτε χωρίς πολλές-πολλές εξηγήσεις, είναι ότι το 2022 η ίδια ακριβώς υπόθεση (επισυνδέσεις της ΕΥΠ και το λογισμικό Predator) εξετάστηκε από εξεταστική επιτροπή που συγκροτήθηκε με το όριο των 120 ψήφων. Η μεταβολή των κανόνων σήμερα για το ίδιο αντικείμενο στην καλύτερη περίπτωση αποτελεί νομική αντίφαση και προσπάθεια αλλαγής των “κανόνων του παιχνιδιού” εκ των υστέρων. Στη χειρότερη απλώς πλειοψηφία έχουμε και ό,τι θέλουμε κάνουμε και εξεταστική δεν θα γίνει γιατί βρήκαμε στα κιτάπια μας την εθνική ασφάλεια», υπογράμμισε η κ. Πέρκα.

Συνεχίζοντας την επίθεση τόνισε: «Έχετε και το θράσος να μας καλείτε σε διάλογο και συναινέσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος, τρομάρα σας. Για να δούμε τι λέει το Σύνταγμα: Το άρθρο 68 παρ. 2 του Συντάγματος εισάγει ρητά και περιοριστικά την εξαίρεση της αυξημένης πλειοψηφίας (151 ψήφοι) μόνο για δύο συγκεκριμένους τομείς: Την εξωτερική πολιτική. Την εθνική άμυνα. Η “εθνική ασφάλεια” είναι νομικά διακριτός όρος και δεν ταυτίζεται αυτόματα με την άμυνα της χώρας ή την εξωτερική της πολιτική. Εφόσον το Σύνταγμα δεν συμπεριέλαβε τη λέξη “ασφάλεια” στην εξαίρεση, η επέκταση του ορίου των 151 ψήφων σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας ή λειτουργίας των μυστικών υπηρεσιών αποτελεί καταχρηστική και αυθαίρετη ερμηνεία».

«Τα νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ακροαματική διαδικασία της δίκης δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για οριστική συγκάλυψη. Δεν αρκεί η άθλια απόφαση Τζαβέλα για να θαφτεί η υπόθεση. Δεν θα θαφτεί ακόμα και αν επιστρατευτούν όλοι οι Ντογιάκοι, οι Ζήσηδες, οι Αδειλίνιδες. Δεν αρκεί ούτε η εθελόδουλη στάση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας με τα κολπάκια και τις αυθαιρεσίες. Δεν αρκεί ούτε ο ευτελισμός κάθε έννοιας πλουραλισμού από τα πρόθυμα παπαγαλάκια. Δεν αρκεί όσο και να μεγαλώνει αυτός ο εξευτελισμός στρατιωτικών, υπουργών, βουλευτών, αξιωματούχων της ΝΔ, παρακολουθούμενων μεν σιωπούντων δε» επισήμανε η πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, θέτοντας μία σειρά από ερωτήματα:

«- Είναι δυνατόν να κινήθηκαν αυτοβούλως οι τέσσερις επιχειρηματίες, για τη “μη μαρτυρία” των οποίων ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής δόθηκε μια απροκάλυπτα ντροπιαστική μάχη από τους εκπροσώπους της ΝΔ;

– Για ποιον σκοπό έγιναν οι παρακολουθήσεις, ποιο ήταν το κίνητρο γι’ αυτήν την πραξικοπηματική δραστηριότητα, από πού αντλούσαν το αίσθημα της ατιμωρησίας;

– Ποιοι ήταν συμμέτοχοι και ποιοι γνώστες του υλικού που προέκυψε;

– Ποιοι είναι ακόμη και σήμερα κάτοχοι και δυνάμενοι να χρησιμοποιήσουν αυτά τα στοιχεία από τις πολύμηνες, συνδυασμένες με Predator, παράνομες και “νομότυπες” παρακολουθήσεις της ΕΥΠ;

– Πόσο υψηλό κίνητρο και ποιον “εθνικό στόχο” υπηρέτησαν οι καταφανώς ψευδόμενοι, ενώπιον των αρμόδιων κοινοβουλευτικών αρχών και της κοινής γνώμης, πολιτικοί παράγοντες, δικαστικοί και διοικητικά στελέχη, που επικαλούνταν το δήθεν “απόρρητο” επί παντός του επιστητού, εφόσον θα οδηγούσε στην αλήθεια;

– Πόσο υπερήφανοι συνεχίζουν να νιώθουν και τι ανταλλάγματα προσφέρθηκαν για την πολύμηνη σιωπή και συγκάλυψη που επέβαλε στην κοινή γνώμη μια μεγάλη μερίδα των ΜΜΕ στη διερεύνηση και προβολή αυτής της συγκλονιστικής υπόθεσης;».

«Το Μέγαρο Μαξίμου -που είναι ο ελεγχόμενος σε αυτήν την υπόθεση- δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από τον ισχυρισμό περί “ανεξαρτησίας” της δικαιοσύνης. Η απόφαση του ανώτατου εισαγγελέα είναι αποτέλεσμα πολιτικής παραγγελίας της εκτελεστικής εξουσίας. Φαίνεται πως ο δημόσιος εκβιασμός του έφεδρου ισραηλινού αξιωματικού του IDF πέτυχε τον σκοπό του», κατέληξε η κ. Πέρκα.

Πηγή πληροφοριών: AΠΕ-ΜΠΕ