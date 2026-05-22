Νέο Φάληρο: 70χρονη έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου ενώ καθάριζε

Άννα Δόλλαρη

Κοινωνία

ασθενοφόρο
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο Νέο Φάληρο, όταν μία 70χρονη γυναίκα έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της, που βρίσκεται στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας, την ώρα που πραγματοποιούσε εργασίες καθαρισμού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ηλικιωμένη είχε ανέβει σε σκάλα που βρισκόταν στο μπαλκόνι, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες,  έχασε την ισορροπία της και κατέληξε στο κενό.

Περαστικοί και κάτοικοι της περιοχής κινητοποιήθηκαν άμεσα και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Η 70χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Οι αρμόδιες Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές καλούν όποιον πολίτη διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί τους, ώστε να διευκρινιστούν τα αίτια της πτώσης.

