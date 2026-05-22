Κτηνωδία στη Μαγνησία: Νεκρά από φόλες 20 σκυλιά στον Αλμυρό

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Αγέλη Σκύλων, Σκυλιά, Σκύλοι, Σκύλος
Κτηνωδία στη Μαγνησία, όπου άγνωστοι δηλητηρίασαν με φόλες τουλάχιστον 20 σκύλους, όπως καταγγέλλει το «Συνυπάρχω – Φιλοζωικό Σωματείο Νέας Αγχιάλου Βόλου».

Σύμφωνα με την καταγγελία, τα σκυλιά δολοφονήθηκαν με τον πιο φρικτό και βασανιστικό τρόπο, στην Αγία Τριάδα Αλμυρού.

Το Φιλοζωικό Σωματείο καλεί όσους γνωρίζουν ή είδαν κάτι να το καταγγείλουν στις αρχές, τονίζοντας ότι «οι φόλες είναι έγκλημα και θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τα ζώα, αλλά και παιδιά και κατοικίδια της περιοχής». Υπενθυμίζει, δε, τις βαριές ποινές και τα υψηλά πρόστιμα που προβλέπονται για την θανάτωση ζώων.

Η ανάρτηση του «Συνυπάρχω»

Αναλυτικά, το Συνυπάρχω – Φιλοζωικό Σωματείο Νέας Αγχιάλου Βόλου, αναφέρει τα εξής:

«ΝΕΑ ΜΑΖΙΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΖΩΩΝ
Αγία Τριάδα Αλμυρού Μαγνησίας
Για ακόμη μία φορά, αθώες ψυχές βρέθηκαν νεκρές από φόλες.
Σκυλιά δολοφονήθηκαν με τον πιο φρικτό και βασανιστικό τρόπο, σε ένα έγκλημα που δυστυχώς συνεχίζεται επειδή κάποιοι σιωπούν, καλύπτουν ή αδιαφορούν.
Οι φόλες είναι ΕΓΚΛΗΜΑ.
Και θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τα ζώα, αλλά και παιδιά και κατοικίδια της περιοχής.
Υπενθυμίζουμε ότι η δηλητηρίαση και θανάτωση ζώων τιμωρείται με βαριές ποινές και υψηλά διοικητικά πρόστιμα 30.000-50.000 € για κάθε ζώο, ενώ ευθύνες υπάρχουν και για όσους γνωρίζουν και συγκαλύπτουν τέτοιες πράξεις.
Αν γνωρίζετε κάτι, μιλήστε.
Αν είδατε κάτι ύποπτο, καταγγείλτε το.
Η σιωπή σας δίνει χώρο στους δράστες να συνεχίζουν».

 

