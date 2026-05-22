Ρόδος: Πρώην σύζυγος καταδικάστηκε να επιστρέψει 27.500 ευρώ για υπεξαίρεση χρημάτων και μοτοσικλέτας από τη σύζυγό του

Στο τέλος της έφτασε τον Μάρτιο του 2026 μια πολυετής δικαστική διαμάχη με αφετηρία τη Ρόδο και κατάληξη τα δικαστήρια του Πειραιά, με το Μονομελές Εφετείο Πειραιώς να επιδικάζει συνολικά 27.500 ευρώ υπέρ γυναίκας καταγόμενης από τη Ρόδο, σε βάρος του πρώην συζύγου της.

Από το συνολικό ποσό, οι 25.500 ευρώ αφορούν σε χρήματα που το δικαστήριο έκρινε ότι αφαιρέθηκαν παράνομα μέσω χρεωστικής κάρτας της ενάγουσας, 1.000 ευρώ αντιστοιχούν στην αξία μοτοσικλέτας που υπεξαιρέθηκε και ακόμη 1.000 ευρώ επιδικάστηκαν ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη.

Η υπόθεση ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2015, όταν η γυναίκα βρισκόταν στο χωριό της στη Ρόδο μαζί με το ανήλικο παιδί της, προκειμένου να στηρίξει τη μητέρα της μετά από οικογενειακή απώλεια. Την ίδια περίοδο, εν μέσω capital controls και ανησυχίας για τις τραπεζικές καταθέσεις, η μητέρα της αποφάσισε να μεταφέρει χρήματα στην κόρη της.

Στις 4 και 5 Ιουλίου 2015 μεταφέρθηκαν συνολικά 25.500 ευρώ από οικογενειακούς λογαριασμούς στη Ρόδο: 17.500 ευρώ κατατέθηκαν σε ατομικό λογαριασμό της ενάγουσας και 8.000 ευρώ σε κοινό λογαριασμό που διατηρούσε με τον τότε σύζυγό της.

Οι λογαριασμοί συνδέονταν με χρεωστική κάρτα εκδοθείσα στο όνομα της γυναίκας, την οποία όμως είχε στην κατοχή του ο σύζυγος. Σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά από το δικαστήριο, η κάρτα του είχε παραδοθεί αποκλειστικά για την παρακολούθηση των λογαριασμών και την κάλυψη οικογενειακών αναγκών, μόνο κατόπιν δικής της εντολής.

Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι από τον Ιούλιο έως και τον Νοέμβριο του 2015, ο εναγόμενος πραγματοποίησε χωρίς τη συναίνεσή της αγορές, αναλήψεις μετρητών και μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς τρίτων, αφαιρώντας συνολικά 25.500 ευρώ. Η γυναίκα, σύμφωνα με την απόφαση, δεν είχε γνώση των κινήσεων αυτών και τα χρήματα ενσωματώθηκαν στην περιουσία του πρώην συζύγου της, ο οποίος αρνήθηκε να τα επιστρέψει παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις.

Το Εφετείο έκρινε ότι μεταξύ των δύο πλευρών υπήρχε σχέση εντολής και ότι ο εναγόμενος, παραβιάζοντας τους όρους της, προχώρησε σε υπεξαίρεση χρημάτων, στοιχειοθετώντας παράλληλα αδικοπραξία.

Στην ίδια υπόθεση εξετάστηκε και η υπεξαίρεση μοτοσυκλέτας ιδιοκτησίας της ενάγουσας. Πρόκειται για δίκυκλο 249 κυβικών εκατοστών, το οποίο είχε αγοράσει το 2010 με τραπεζικό δάνειο ύψους 3.800 ευρώ. Αν και η ίδια δεν οδηγούσε, το όχημα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά από τον τότε σύζυγό της, ο οποίος είχε αναλάβει να καταβάλλει τις μηνιαίες δόσεις του δανείου.

Σύμφωνα με τη δικαστική κρίση, ο εναγόμενος δεν τήρησε τη συμφωνία, δεν εξυπηρετούσε το δάνειο, δεν ασφάλιζε τη μοτοσυκλέτα και αρνήθηκε να την επιστρέψει όταν του ζητήθηκε το 2018 μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Μάλιστα, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και πράξη επιβολής προστίμου από την Τροχαία, καθώς είχε εντοπιστεί να οδηγεί το όχημα ανασφάλιστο τον Μάιο του 2017.

Για την υπόθεση της μοτοσυκλέτας είχε προηγηθεί ποινική καταδίκη του, με ποινή φυλάκισης δέκα μηνών με αναστολή, ενώ μεταγενέστερη έφεσή του απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιώς.

Το Μονομελές Εφετείο Πειραιώς αποτίμησε την αξία της μοτοσυκλέτας σε 1.000 ευρώ κατά τον χρόνο της υπεξαίρεσης, μειώνοντας το ποσό που είχε ζητήσει η ενάγουσα.

Συνολικά, το δικαστήριο επιδίκασε 27.500 ευρώ, έναντι 31.000 ευρώ που είχαν αναγνωριστεί πρωτοδίκως, μειώνοντας τόσο τη χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη όσο και την αποτίμηση της μοτοσυκλέτας.

Παράλληλα, απορρίφθηκε το αίτημα προσωπικής κράτησης του εναγόμενου, καθώς η συνολική απαίτηση δεν υπερέβαινε το νόμιμο όριο των 30.000 ευρώ που απαιτείται για την επιβολή του συγκεκριμένου μέτρου. Το δικαστήριο επέβαλε επίσης στον εναγόμενο δικαστικά έξοδα ύψους 1.000 ευρώ.