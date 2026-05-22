Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νταλίκα έπεσε σε κανάλι, ελαφρά τραυματίας ο οδηγός – ΒΙΝΤΕΟ

Τύχη βουνό είχε ο οδηγός μίας νταλίκας που ενεπλάκη σε τροχαίο το πρωί της Παρασκευής (22/5) έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Ήταν περίπου 10:50 σήμερα το πρωί, όταν ο 60χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του βαρέως οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει σε κανάλι, στο 9ο χλμ της ΕΟ Θεσσαλονίκης-Αθηνών.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής απεγκλώβισαν τον οδηγό από το όχημά του, που βρέθηκε μισοβυθισμένο στο νερό, από την πλευρά του συνοδηγού.

Ο 60χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει τραυματιστεί ελαφρά και η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο μετέβησαν και δυνάμεις της Τροχαίας για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου, καθώς, όπως βλέπετε και στο βίντεο της Voria.gr, λόγω της ξέφρενης πορείας της νταλίκας ξηλώθηκαν προστατευτικές μπάρες.

