Χανιά: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον θάνατο του 33χρονου γιατρού – Τραγικός επίλογος στο θρίλερ της εξαφάνισης

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του 33χρονου γιατρού, που εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Πέμπτης (21/5) σε αγροτική και δασική τοποθεσία, με ιδιαίτερα πλούσια βλάστηση, στα όρια με το χωριό Τζιτζιφές, στα Χανιά.

Σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη, η αιτία θανάτου του 33χρονου γιατρού του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου φαίνεται πως είναι η αυτοχειρία διά βρόγχου, όπως εκτιμήθηκε από την πρώτη στιγμή, ενώ λεπτομέρειες σε σχέση με τον ακριβή χρόνο του θανάτου του θα καταγραφούν στο πόρισμα του ιατροδικαστή Κρήτης Γιώργου Μυλωνάκη, μετά την διενέργεια της νεκροψίας.

Το θρίλερ της εξαφάνισης του Αλέξη Τσικόπουλου ξεκίνησε στις 7 Δεκεμβρίου 2025, όταν χάθηκαν τα ίχνη του, με την οικογένειά του να αρχίζει αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό του, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Χθες το απόγευμα, ο φάκελος της εξαφάνισής του έκλεισε με δραματικό τρόπο, όταν ένας κάτοικος του χωριού Φρες Αποκορώνου εντόπισε μία ανθρώπινη σορό. Ο ρουχισμός και άλλα στοιχεία που εντόπισαν λίγο αργότερα άνδρες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων γύρω από τη σορό, οδήγησαν πολύ γρήγορα στην ταυτοποίηση.

Λίγο μετά τις 20:30 χθες, και μετά την αυτοψία που διενήργησε ο ιατροδικαστής Κρήτης, Γιώργος Μυλωνάκης, ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου έκανε γνωστό ότι «η σορός ανήκει στον εξαφανισθέντα νεαρό γιατρό». Όπως επιβεβαίωσε ο αστυνομικός διευθυντής, «ένας περαστικός είδε τη σορό, μας ειδοποίησε, ήρθαμε αμέσως , το τοπικό τμήμα κι εγώ με την ομάδα μου και είδαμε ότι με τα χαρακτηριστικά της εξαφάνισης ταίριαζε ο ρουχισμός του και κάποια άλλα στοιχεία που βρέθηκαν».

Οι κινήσεις του γιατρού πριν από το τέλος

Όπως εκτιμούν οι αστυνομικές Αρχές, ο Αλέξης Τσικόπουλος, την ημέρα της εξαφάνισης του, άφησε το αυτοκίνητό του κοντά στο κοιμητήριο του Φρε και στη συνέχεια περπάτησε μέσω της δημοτικής οδού που οδηγεί στο Νίππος, μέχρι το σημείο όπου βρέθηκε το άψυχο σώμα του. Πρόκειται για την θέση Ρεγκούση, γνωστή για το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, το οποίο μάλιστα λειτουργήθηκε πριν από λίγες ημέρες ανήμερα της εορτής του Αγίου. Περπατώντας στη συνέχεια σε μια κατάφυτη περιοχή, έφτασε μερικές δεκάδες μέτρα μακριά από τον ιερό ναό. Το σώμα του είχε καλυφθεί από την βλάστηση.

Κάτοικοι των γύρω χωριών, πολλοί από τους οποίους συμμετείχαν τους προηγούμενους μήνες στις έρευνες για τον εντοπισμό του νεαρού γιατρού, εξήγησαν ότι ήταν δύσκολο να εντοπιστεί η σορός στο συγκεκριμένο σημείο. Ο Αντώνης Κοτσιφάκης από το Νίππος, ταχυδρόμος στην περιοχή, υπογράμμισε ότι «οι έρευνες είχαν επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή με επίκεντρο τα χωριά Νίππος και Φρες και κοντά στον Άγιο Κωνσταντίνο. Η περιοχή στην οποία βρέθηκε, έχει περιουσίες που έχουν εγκαταλειφθεί, οπότε δεν ήταν πολύ εύκολο να πάει κάποιος. Έκανε και πολύ χειμώνα. Δεν ήταν εύκολο να βρεθεί εκείνη την περίοδο».

Οι έρευνες

Υπενθυμίζεται ότι μετά την εξαφάνιση του Αλέξη Τσικόπουλου ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του. Οι αστυνομικές αρχές «χτένιζαν» για μεγάλο χρονικό διάστημα την ευρύτερη περιοχή του Αποκόρωνα και είχαν κινητοποιηθεί πολυπληθείς ομάδες διάσωσης, με υπερσύγχρονα μέσα.

Επί έξι ολόκληρους μήνες, η οικογένεια του γιατρού, περίμενε, ένα σημάδι για την τύχη του. Στις 15 Ιανουαρίου, όταν με πρωτοβουλία της οικογένειας έφτασαν στα Χανιά διασώστες του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού και με τη συνδρομή εθελοντικών ομάδων, δυνάμεων της αστυνομίας και της πυροσβεστικής διενεργώντας εκτεταμένες έρευνες σε Χανιά και Αποκόρωνα, η μητέρα του 33χρονου Ελένη Τσικοπούλου σημείωνε πως «είναι μια τελευταία προσπάθεια να τον βρούμε, σε οποιαδήποτε κατάσταση, αρκεί να μη συνεχιστεί αυτή η ταλαιπωρία του».

Ο νεαρός γιατρός, παιδί πολύτεκνης οικογένειας με άλλα τέσσερα αδέλφια, που είχε εξαφανιστεί άλλες δύο φορές στο παρελθόν, είχε να δώσει σημεία ζωής από τις 7 Δεκεμβρίου, όταν και επικοινώνησε με τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας του ότι δεν είναι καλά. Του ζήτησε μάλιστα να έρθει στην Κρήτη γιατί, όπως είπε, είχε ανάγκη να μιλήσουν.

Ο πατέρας του, Γιώργος Τσικόπουλος, του πρότεινε να πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητο μέχρι το Ρέθυμνο ή τα Χανιά, μέχρι ο ίδιος να φτάσει αεροπορικώς στην Κρήτη.

Ο 33χρονος, πράγματι κατευθύνθηκε προς τα Χανιά και έφτασε μέχρι το χωριό Φρες του δήμου Αποκορώνου, όπου ακινητοποιήθηκε το αυτοκίνητο του μέσα σε έναν ελαιώνα. Από εκεί, ανηφόρισε προς τη δασική περιοχή στην οποία, όπως όλα δείχνουν, έβαλε τέλος στη ζωή του.