Final Four: Αναλυτικοί χάρτες με τις ζώνες ελέγχου και τα σημεία πρόσβασης στο ΟΑΚΑ λίγο πριν από το τζάμπολ – Οι οδηγίες προς τους επισκέπτες και τα μέτρα ασφαλείας

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) παρουσίασε το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο για τη διεξαγωγή του Final Four της Euroleague 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί από σήμερα έως τις 24 Μαΐου στο Telekom Center Athens, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα ασφαλείας, στη διαχείριση της προσέλευσης των φιλάθλων και στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από τις εγκαταστάσεις.

Μέσα από αναλυτική φωτο-ανακοίνωση, το ΟΑΚΑ γνωστοποίησε τις ζώνες ελέγχου, τα σημεία πρόσβασης, τα οργανωμένα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων των ομάδων που συμμετέχουν, καθώς και τις οδηγίες προς τους επισκέπτες, με στόχο -όπως επισημαίνεται- την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της κορυφαίας ευρωπαϊκής μπασκετικής διοργάνωσης.

Σύμφωνα με το σχέδιο μετακίνησης, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού έχουν αρχίσει ήδη να συγκεντρώνονται στις 13:00 στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο», με προγραμματισμένη αναχώρηση στις 15:00, ενώ οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε θα συγκεντρωθούν στις 12:00 στον σταθμό ΗΣΑΠ «Θησείο» και θα αναχωρήσουν στις 14:00. Για τους φιλάθλους της Ρεάλ Μαδρίτης, σημείο συνάντησης ορίστηκε το Παναθηναϊκό Στάδιο στις 14:00, με αναχώρηση στις 16:00, ενώ οι φίλαθλοι της Βαλένθια θα συγκεντρωθούν επίσης στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 14:00 και θα αναχωρήσουν στις 15:45.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η Ελληνική Αστυνομία, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, έχει καταρτίσει ειδικό σχέδιο επιτήρησης και ελέγχων, ενώ προβλέπονται αυξημένα μέτρα τροχαίας και περιορισμοί στην κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια του τριημέρου.

Fan Zone

Παράλληλα, έχει προβλεφθεί ειδικός σχεδιασμός για τη Fan Zone στο Ζάππειο, η οποία θα λειτουργήσει στις 21 και 22 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και την ημέρα του τελικού, στις 24 Μαΐου, από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Η πρόσβαση στη Fan Zone θα πραγματοποιείται μέσω συστήματος προκράτησης, ενώ η ανώτατη πληρότητα έχει οριστεί στα 1.500 άτομα ανά χρονική στιγμή. Για τον λόγο αυτό, θα υπάρχει έλεγχος πληρότητας σε πραγματικό χρόνο, αστυνομική παρουσία στον χώρο και, εφόσον απαιτηθεί, εφαρμογή σχεδίου αποσυμφόρησης προς ασφαλείς κατευθύνσεις, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού ή ανεξέλεγκτης συγκέντρωσης ατόμων.

Μέτρα Τροχαίας

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα τροχαίας, από τις 22 έως και τις 24 Μαΐου θα εφαρμοστούν σταδιακές και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές πέριξ του Ο.Α.Κ.Α., του SUNEL ARENA, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες της διοργάνωσης «Adidas NextGen EuroLeague», των ξενοδοχείων διαμονής των ομάδων, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Tα κυκλοφοριακά μέτρα περιλαμβάνουν:

απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδούς και λεωφόρους πλησίον των αθλητικών εγκαταστάσεων,

σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά μήκος των διαδρομών μετακίνησης των αποστολών, ιδίως στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στην οδό Π. Κανελλοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού και στην Αττική Οδό, ανάλογα με τις εκάστοτε κυκλοφοριακές συνθήκες,

αυξημένη παρουσία τροχονόμων σε κεντρικές διασταυρώσεις, με σκοπό τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των οδηγών.

Αναλυτικά τα μέτρα τροχαίας και οι οδοί που θα επηρεαστούν από αυτά θα ανακοινωθούν εντός της ημέρας με νεότερη ανακοίνωση.

Η ΕΛΑΣ καλεί τους πολίτες να ενημερώνονται εγκαίρως για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε ειδικό μπάνερ στον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr), να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές των εκδηλώσεων και, όπου είναι εφικτό, να προτιμούν τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Επίσης, οι φίλαθλοι καλούνται:

να προσέρχονται πολύ νωρίτερα από την έναρξη των αγώνων,

να φέρουν υποχρεωτικά τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης και

να συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες των αστυνομικών και των διοργανωτών.

Επισημαίνεται εκ νέου ότι:

Κανένα άτομο χωρίς έγκυρο εισιτήριο ή επίσημη διαπίστευση δεν θα εισέρχεται ή θα παραμένει στις ελεγχόμενες ζώνες της εγκατάστασης.

Κανένα όχημα χωρίς την προβλεπόμενη διαπίστευση QR Code της EuroLeague δεν θα προσεγγίζει την «Περίμετρο Γ» του Ο.Α.Κ.Α

Μπέρδεμα με τα εισιτήρια του Final Four

Έντονη αναστάτωση επικράτησε λίγο πριν το τζάμπολ του Final Four 2026 της EuroLeague, καθώς πολλοί φίλαθλοι καταγγέλλουν πως δεν έχουν λάβει ακόμα τα εισιτήριά τους.

Έχει προκληθεί κύμα διαμαρτυρίας στα social, ενώ άνοιξε κάποια στιγμή και η συζήτηση για πιθανή αλλαγή στις ώρες των σημερινών ημιτελικών, αν και δεν φαίνεται πιθανό κάτι τέτοιο.

Παράλληλα, αρκετοί που είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια έλαβαν σήμερα νέα ηλεκτρονικά εισιτήρια, χωρίς όμως να αναγράφεται πάνω τους η ώρα διεξαγωγής των σημερινών ημιτελικών.