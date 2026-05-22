Σοκ στον μηχανοκίνητο αθλητισμό: Πέθανε ο δις πρωταθλητής του NASCAR σε ηλικία μόλις 41 ετών

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

Kyle Busch
Σοκ στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, που θρηνεί το θάνατο του δύο φορές πρωταθλητή του NASCAR, Κάιλ Μπους, σε ηλικία μόλις 41 ετών.

Ο δις πρωταθλητής της κορυφαίας κατηγορίας stock cars είχε νοσηλευτεί νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ενώ λίγες ώρες αργότερα ακολούθησε η επίσημη ανακοίνωση από την οικογένειά του, τη Richard Childress Racing και το NASCAR, χωρίς να διευκρινίζονται τα αίτια του θανάτου, με ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες να μιλούν για ρήξη σκωληκοειδίτιδας.

Ο 41χρονος αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Σαμάνθα, με την οποία παντρεύτηκε το 2010, καθώς και τα δύο παιδιά τους, τον 11χρονο γιο του, Μπρέξτον και τη 4χρονη κόρη του, Λένιξ.

Ήταν επίσης ο μικρότερος αδελφός του Κερτ Μπους, πρωταθλητή NASCAR Cup Series το 2004 και μέλους του Hall of Fame. Η σχέση των δύο αδελφών αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας του NASCAR, με τους Μπους να γράφουν μαζί δεκάδες σελίδες ιστορίας στο αμερικανικό motorsport.

Ο Μπους υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους οδηγούς της γενιάς του και μία προσωπικότητα που καθόρισε μία ολόκληρη εποχή στο NASCAR.

Η κοινή ανακοίνωση αποχαιρετισμού NASCAR – οικογένειας:

«Ολόκληρη η οικογένεια του NASCAR είναι συντετριμμένη από την απώλεια του Κάιλ Μπους. Ένας μελλοντικός Hall of Famer, ο Κάιλ ήταν ένα σπάνιο ταλέντο, από εκείνα που εμφανίζονται μία φορά σε κάθε γενιά. Ήταν σκληρός, παθιασμένος, εξαιρετικά χαρισματικός και αγαπούσε βαθιά το άθλημα και τους φιλάθλους του. Κατά τη διάρκεια μιας καριέρας που διήρκεσε περισσότερο από δύο δεκαετίες, ο Κάιλ κατέρριψε ρεκόρ νικών στις εθνικές κατηγορίες του NASCAR, κατέκτησε πρωταθλήματα στο υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος και βοήθησε στην ανάδειξη της επόμενης γενιάς οδηγών ως ιδιοκτήτης ομάδας στην Truck Series. Το ιδιαίτερο χιούμορ του και το ανταγωνιστικό του πνεύμα δημιούργησαν έναν βαθύ συναισθηματικό δεσμό με φιλάθλους κάθε ηλικίας, δημιουργώντας τη περήφανη και πιστή “Rowdy Nation”.

Οι σκέψεις μας βρίσκονται με τη Σαμάνθα, τον Μπρέξτον και τη Λένιξ, με τους γονείς του Κάιλ και της Σαμάνθα, με τον Κερτ και ολόκληρη την οικογένεια Μπους, με τον Ρίτσαρντ και τη Τζούντι Τσίλντρες, με όλους στη Richard Childress Racing, τους συναθλητές του, τους φίλους του και τους φιλάθλους του. Το NASCAR έχασε σήμερα έναν γίγαντα του αθλήματος, πολύ νωρίς. Σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή, ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας και να συνεχίσουν να τους έχουν στις σκέψεις και τις προσευχές τους. Περισσότερες ενημερώσεις θα δοθούν όταν αυτό κριθεί κατάλληλο».

