Ιρανικά ΜΜΕ: «ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας – Τις επόμενες ώρες η επίσημη ανακοίνωση»

Μέσα ενημέρωσης του Ιράν, επικαλούμενα το Al-Arabiya, αναφέρουν ότι το τελικό σχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φέρεται να έχει ολοκληρωθεί με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, ενώ η επίσημη ανακοίνωση ενδέχεται να γίνει μέσα στις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ, η συμφωνία θα περιλαμβάνει άμεση και ολοκληρωτική κατάπαυση του πυρός, δεσμεύσεις και από τις δύο πλευρές να αποφύγουν να στοχεύουν υποδομές, καθώς και εγγυήσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο ενός κοινού μηχανισμού παρακολούθησης.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης τη σταδιακή άρση των κυρώσεων, ανάλογα με τη συμμόρφωση του Ιράν, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τα εκκρεμή ζητήματα θα ξεκινήσουν εντός 7 ημερών.