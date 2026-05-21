ΗΠΑ: Επίθεση Ρούμπιο σε ΝΑΤΟ επειδή «αρνείται να κάνει το παραμικρό» στον πόλεμο με το Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εξαπέλυσε επίθεση σήμερα σε χώρες του ΝΑΤΟ που «αρνούνται να κάνουν το παραμικρό» για να υποστηρίξουν τις ΗΠΑ στον πόλεμό τους με το Ιράν.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «δεν τους ζητά να παράσχουν στρατεύματα, να στείλουν μαχητικά αεροσκάφη, αλλά αρνούνται να κάνουν οτιδήποτε από αυτά», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους λίγο πριν αναχωρήσει για τη Σουηδία, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση των ομολόγων του στο ΝΑΤΟ αύριο, Παρασκευή. «Αυτό μας έχει ενοχλήσει πολύ», είπε.

Παράλληλα ο Αμερικανός ΥΠΕΞ εξέφρασε την ελπίδα ότι η επίσκεψη του αρχηγού του στρατού του Πακιστάν στο Ιράν θα προωθήσει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας να τονίζει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος.

«Πιστεύω ότι οι Πακιστανοί θα μεταβούν στην Τεχεράνη σήμερα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτό θα προωθήσει τα πράγματα», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους.

Παράλληλα είπε πως μια διπλωματική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα ήταν ανέφικτη αν η Τεχεράνη εφαρμόσει ένα σύστημα διοδίων στα Στενά του Ορμούζ.

