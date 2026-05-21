Ισπανία: «Δεν ξέρω πώς ακριβώς τη γλίτωσα» – Τι λένε οι δύο Ελληνίδες που τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση γείσου κτιρίου – ΒΙΝΤΕΟ

Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν, οι δύο Ελληνίδες, στην Ισπανία όταν ενώ βρίσκονταν σε ένα καφέ στην πλατεία Placa Nova της πόλης Σιουταντέλα, στο δυτικότερο άκρο της νήσου Μινόρκα, κατέρρευσε το γείσο του κτιρίου που ήταν πάνω από εκεί που έπιναν καφέ. Γλίτωσαν τα χειρότερα χάρη σε μια τέντα.

Οι τραυματισμένες Ελληνίδες μίλησαν στο Mega LiveNews, ενώ το συμβάν σημειώθηκε την Κυριακή το πρωί.

«Είμαστε και οι δύο καλά. Πίναμε καφέ σε μία καφετέρια και το διπλανό μαγαζί, έτσι όπως τοπ βλέπεις το καφέ έχει τραπέζια. Στα νοητά σύνορα του μαγαζιού εμείς ήμασταν λίγο πιο αριστερά. Οπότε εμείς ήμασταν κάτω από το άλλο κτίριο και το άλλο κτίριο δεν είναι ακριβώς μπαλκόνι. Η Μινόρκα έχει κάτι σαν διαχωριστικά, σαν διακοσμητικά, σαν πολύ μεγάλα περβάζια.»

Το ρολόι έδειχνε λίγο πριν τις 11 το πρωί και οι δύο γυναίκες απολάμβαναν το πρωινό τους.

«Ήμασταν ακριβώς από κάτω. Ήμασταν εκεί. έπεσε ξαφνικά. Η φίλη μου έκανε ράμματα, στο κεφάλι, στο αριστερό της χέρι και έχει σπασμένο δάχτυλο. Έχει και ένα πρόβλημα στον αυχένα. Κι εγώ, δεν ξέρω πώς ακριβώς τη γλίτωσα. Χτυπήθηκα κι εγώ κανονικά στο κεφάλι, στον ώμο, σε όλο μου το σώμα».

Άνθρωποι που βρίσκονταν εκείνη την ώρα σε μαγαζιά και στην πλατεία έσπευσαν να βοηθήσουν.

«Εγώ έχω γενικά εκδορές και απλά μου έπεσε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στο αριστερό. Είμαι τυχερή που δεν το έχω σπάσει. Έχω μια φλεγμονή και δεν μπορώ να βάλω παπούτσι και είμαι με μπότα και πατερίτσες και εκδορές σε όλο το σώμα.

Αλλά εγώ ήμουν η πιο τυχερή θεωρώ από τους τρεις.»

Οι γυναίκες μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο.

«Πήγαμε στο νοσοκομείο. Ήταν κι άλλη μια κυρία από την Αγγλία και αυτή στο νοσοκομείο. Καθόμασταν δίπλα δίπλα και ήταν και αυτή με τον άντρα της. Ο άντρας της δεν έπαθε τίποτα.

Ουσιαστικά η πρόσοψη είναι γύρω στα τρία μέτρα. Αυτό που έπεσε πάνω μας. Είναι νομίζω γύρω στα τρία μέτρα ύψος. Έπεσε από τα τρία μέτρα.»

Αδελφή τραυματία: Πέσανε πάνω τους σοβάδες

«Καθόντουσαν σε μια πλατεία, σε ένα καφέ και πίνανε καφέ και ξαφνικά βρέθηκαν πάνω τους, από ένα κτίριο, από το μπαλκόνι σοβάδες. Πέσανε πάνω τους», λέει η αδελφή τραυματία.

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και η πυροσβεστική προχώρησε σε εργασίες για την αποκατάσταση αλλά και την ασφάλιση της υπόλοιπης πρόσοψης του κτιρίου.

«Μετά, μέσα σε πολύ λίγα λεπτά, ήρθαν τα ασθενοφόρα και ήρθε και η τοπική αστυνομία. Μέσα σε πολύ λίγα λεπτά είχε μαζευτεί κόσμος. Ήρθε κατευθείαν η δήμαρχος και ο αρχηγός της αστυνομίας.

Τώρα, επικεντρωνόμαστε στο να είμαστε καλά», είπε η τραυματίας, ενώ η αδελφή της είπε ακόμη:

«Ξέρω ότι σίγουρα η μία κοπέλα που ήταν δίπλα από την αδελφή μου έχει κάνει ράμματα στο κεφάλι, στα χείλη, έχει κοπεί η παλάμη, έχει κάνει ράμματα, αυχένα, ράμματα στο χέρι».