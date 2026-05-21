Ατρόμητος – Πανσερραϊκός: Καταπληκτικός Τσούμπερ στο Περιστέρι – Σκόραρε 4 φορές στο Α’ ημίχρονο

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

ΤΣΟΥΜΠΕΡ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Μία μοναδική παράσταση έδωσε ο Στίβεν Τσούμπερ στο Περιστέρι, στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα του Ατρομήτου κόντρα στον υποβιβασμένο Πανσερραϊκό για την τελευταία αγωνιστική των playouts της Super League.

Οι Περιστεριώτες προηγήθηκε με 4-0 στο ημίχρονο των Λιονταριών με τον Στίβεν Τσούμπερ να σκοράρει όλα τα γκολ του Ατρομήτου.

Ο Ελβετός σκόραρε στο 3′, το 19′, το 22′ και το 40′.

Δείτε τα 4 γκολ του Τσούμπερ ΕΔΩ

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ECDC: Σε επίπεδα ρεκόρ τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στην Ευρώπη

Αναισθησιολόγος καταγράφηκε να ζητά «φακελάκι» από ασθενή-Παρέμβαση Άδωνι Γεωργιάδη

Χρηματιστήριο: Ισχυρή άνοδος 2,08%, με «έκρηξη» τζίρου στα 705,13 εκατ. ευρώ

ΠΟΕΕΤ: «Εδώ και 2 χρόνια, περιμένουμε απάντηση για τη χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων»

Ένα ισχυρό φάρμακο για τη χοληστερόλη μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής κατά 31%, σύμφωνα με νέα έρευνα

Πώς να κάνετε το κινητό σας να αντέξει περισσότερο και να γλιτώσετε χρήματα
περισσότερα
11:42 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Final Four: Πώς θα γίνει η μετακίνηση των φιλάθλων και η πρόσβαση στο ΟΑΚΑ – Όλα τα μέτρα ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ.

Παρουσιάστηκαν σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τα αυξημένα μέ...
03:17 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Δ. Γιαννακόπουλος για παραχώρηση του Telekom Center για το Final Four: «Όποιος επιχειρήσει να παρανομήσει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες»

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Final Four της Αθήνας, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με μήνυμα ...
23:54 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Europa League: Η Άστον Βίλα σάρωσε με 3-0 την Φράιμπουργκ και κατέκτησε το Europa League

Η Άστον Βίλα διέλυσε στην Κωνσταντινούπολη με 3-0 την Φράιμπουργκ, που δεν μπόρεσε σε κανένα σ...
15:37 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Δημήτρης Γιαννακόπουλος από το «T-Center»: «Να είσαι έτοιμος να κάνεις το ωραιότερο Final Four, για να το δεις από την τηλεόραση»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο T-Center, το οποίο προετοιμάζεται για το Final Four της ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν