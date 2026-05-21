Ατρόμητος – Πανσερραϊκός: Καταπληκτικός Τσούμπερ στο Περιστέρι – Σκόραρε 4 φορές στο Α’ ημίχρονο

Μία μοναδική παράσταση έδωσε ο Στίβεν Τσούμπερ στο Περιστέρι, στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα του Ατρομήτου κόντρα στον υποβιβασμένο Πανσερραϊκό για την τελευταία αγωνιστική των playouts της Super League.
Οι Περιστεριώτες προηγήθηκε με 4-0 στο ημίχρονο των Λιονταριών με τον Στίβεν Τσούμπερ να σκοράρει όλα τα γκολ του Ατρομήτου.
Ο Ελβετός σκόραρε στο 3′, το 19′, το 22′ και το 40′.
Καρέ τερμάτων για τον Τσούμπερ στο 40′, Ατρόμητος Αθηνών-Πανσερραϊκός 4-0.
May 21, 2026