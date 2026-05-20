Europa League: Η Άστον Βίλα σάρωσε με 3-0 την Φράιμπουργκ και κατέκτησε το Europa League

Η Άστον Βίλα διέλυσε στην Κωνσταντινούπολη με 3-0 την Φράιμπουργκ, που δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης να φανεί ανταγωνιστική και κατέκτησε έτσι το Europa League, για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Αναμονή τέλος για την Άστον Βίλα. Η ομάδα από το Μπέρμιγχαμ μέχρι την σημερινή μέρα μέτραγε 30 χρονιά μακριά από οποιοδήποτε τίτλο και 44 από την κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπαίου. Το αρνητικό σερί έλαβε τέλος στην Κωνσταντινούπολη όπου οι “χωριάτες” σάρωσαν στον τελικό την Φράιμπουργκ με 3-0 και κατέκτησαν το Europa League. Αυτή ήταν και η 5η φορά στην καριέρα του Ουνάι Έμερι που πανηγυρίζει τον τίτλο στην δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Με ζωγραφιές έβαλε τις βάσεις για τον τίτλο η Άστον Βίλα

Οι Άγγλοι ήταν απόλυτοι κυρίαρχοι του τελικού. Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Άστον Βίλα να απειλεί πρώτη, όταν ο Ρότζερς πήρε την μπάλα από τα δεξιά και δοκίμασε τα πόδια του αλλά ο Ατουμπούλου ήταν εκεί για να σταματήσει τον νεαρό εξτρέμ των Άγγλων. Η Φράιμπουργκ απάντησε στην ευκαιρία της ομάδας από το Μπέρμιγχαμ, όταν η μπάλα έφτασε μετά από φάση διαρκείας στον Χέφλερ μέσα στην μεγάλη περιοχή αλλά η προσπάθεια του πέρασε άουτ.

Στη συνέχεια όμως του πρώτου μέρους έπεσε ο ρυθμός και στο παιχνίδι κυριάρχησαν οι σκληρές μονομαχίες και τα φάουλ, με τις ευκαιρίες να περιορίζονται. Καλύτερη εικόνα στον αγωνιστικό χώρο του “Μπεσίκτας Παρκ” είχε η Άστον Βίλα και κατάφερε να την μετουσιώσει σε γκολ στο 41′ με υπέροχη κομπίνα μετά από εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά, που εκτελέστηκε με πάσα για τον Ντιν και ο Γάλλος με μια υπέροχη σέντρα βρήκε τον Τίλεμανς μέσα στην περιοχή, που ένα βολέ στην κίνηση νίκησε τον Γερμανό κίπερ βάζοντας έτσι με φανταστικό τρόπο τους “χωριάτες” μπροστά στο σκορ με 1-0. Και σαν να μην έφτανε αυτό λίγο πριν ο Λετεσιέ στείλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια, ο ΜακΓκίν πήρε την μπάλα από τα αριστερά και χωρίς να σκεφτεί πολύ πάσαρε στον Μπουεντία με τον Αργεντινό με ένα μαγικό πλασέ να στέλνει την μπάλα στο παραθυράκι του Ατουμπόλου, δίνοντας έτσι στην ομάδα του προβάδισμα δύο τερμάτων 2-0.

Κλείδωσε το ευρωπαϊκό για τους “χωριάτες” ο Ρότζερς

Στο δεύτερο μέρος η Άστον Βίλα παραχώρησε την μπάλα στην Φράιμπουργκ κλείνοντας τους διαδρόμους προς την εστία του του Μαρτίνες, ενώ στην κόντρα έψαχνε το τρίτο γκολ που θα έβαζε ουσιαστικά τέλος στην υπόθεση τίτλο και το κατάφερε στο 58′. Ο Μπουεντία πήρε την μπάλα από τα αριστερά και μετά από προσποιήσεις έκανε το γύρισμα για τον Ρότζερς που με προβολή πρόλαβε την έξοδο του Ατουμπόλου και έκανε το 3-0 κλειδώνοντας ουσιαστικά τη νίκη για την ομάδα του.

Οι Άγγλοι από εκείνο το σημείο και έπειτα ήλεγχαν πλήρως την αναμέτρηση και στο 75′ ο Μπουεντία βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Ατουμπόλου μετά από φανταστική πάσα του Τίλεμανς αλλά το πλασέ του Αργεντινού βρήκε την εξωτερική πλευρά των διχτυών. Στα εναπομείναντα λεπτά της αναμέτρησης δεν άλλαξε κάτι με την Άστον Βίλα να κατακτά το τρόπαιο με 3-0.

ΓΚΟΛ: 41′ Τίλεμανς, 45+3′ Μπουεντία, 58′ Ρότζερς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 5′ Τρέου / 15′ Μπουεντία, 21′ Κας

ΚΟΚΚΙΝΕΣ:

ΔΟΚΑΡΙ: 69′ Ονάνα

Φράιμπουργκ: Ατουμπόλου, Κούμπλερ (73′ Μακένγκο), Γκίντερ, Λίνχαρτ (61′ Ρόζενφελτερ), Τρέου, Έγκεστεϊν, Χέφλερ (61′ Χόλερ), Μπέστε, Μανζάμπι, Γκρίφο (73′ Σέρχαλντ, Ματάνοβιτς

Άστον Βίλα: Μαρτίνες, Κας, Κόνσα, Τόρες, Ντιν (81′ Μάατσεν), Λίντελεφ (66′ Ονάνα), Τίλεμανς, Μαγκίν, Ρότζερς, Μπουεντία (81′ Σάντσο), Γουότκινς

Ερυθρόλευκο ενδιαφέρον

Η κατάκτηση του Europa League από την Άστον Βίλα επηρεάζει άμεσα και τον Ολυμπιακό καθώς υπό προϋποθέσεις μπορεί να τον βοηθήσει να βρεθεί από τον 2ο στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League 2026/27.

Για να συμβεί αυτό θα χρειαστεί η τροπαιούχος πλεόν Άστον Βίλα να καταταγεί τέταρτη και στην Premier League. Θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, αλλά την τελευταία αγωνιστική (24/5) θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μάντσεστερ Σίτι, ενώ η Λίβερπουλ που είναι τρεις βαθμούς πίσω της -και με πλεονέκτημα στην ισοβαθμία- θα υποδεχθεί την Μπρέντφορντ.