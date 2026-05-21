Σοφία Κουρτίδου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον σύζυγό της – «Νιώθω ότι δεν μου φτάνει μία ζωή, για να ζήσω όλα αυτά που θέλω με τον Γιάννη»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Σοφία Κουρτίδου
Φωτογραφία: Instagram/sofiakourtidou
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Την Σοφία Κουρτίδου υποδέχτηκε η Κατερίνα Καινούργιου στην «Super Κατερίνα», το πρωί της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ανάμεσα σε άλλα, η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε με πολύ τρυφερά και συγκινητικά λόγια για τον σύζυγό της και επιτυχημένο αθλητή, Γιάννη Σεβδικαλή.

Σοφία Κουρτίδου: «Εγώ τόσα χρόνια είχα έναν παραμορφωτικό καθρέφτη, μέσα από τον οποίο έβλεπα τον εαυτό μου»

Μιλώντας για τον σύζυγό της, η Σοφία Κουρτίδου εξομολογήθηκε πως: «Η αλήθεια είναι ότι με τον Γιάννη είμαστε μια αγκαλιά. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα, και από τις πρώτες κουβέντες με αυτόν τον άνθρωπο, ότι θα παίξει κάποιο πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου.

Νιώθω ότι δεν μου φτάνει μία ζωή, για να ζήσω όλα αυτά που θέλω με τον Γιάννη. Για αυτό και νιώθουμε, και πολλές φορές το λέμε, ότι είμαστε από άλλες ζωές μαζί».

Σοφία Κουρτίδου: Η συγκινητική εξομολόγηση μετά το έκτακτο χειρουργείο της – ΒΙΝΤΕΟ

«Όσα χρόνια και αν είμαι μαζί του, που δεν είναι λίγα, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ καν πόσα είναι. Δηλαδή είναι τόσα πολλά αυτά που μοιραζόμαστε, υπάρχει τέτοιος αλληλοθαυμασμός, τέτοια αλληλοϋποστήριξη.

Λόγω της αναπηρίας περνάμε πάρα πολύ χρόνο μαζί, γιατί εγώ είμαι και συνοδός του Γιάννη, οπότε και στις προπονήσεις του, και στους αγώνες του, κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μαζί», πρόσθεσε.

Σοφία Κουρτίδου: Νέα ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο μετά την επέμβαση – «Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη»

«Ο ένας είναι το αγαπημένο οτιδήποτε του άλλου»

Αμέσως μετά, η τραγουδίστρια ανέφερε πως: «Αντίστοιχα και εκείνος είναι πάντα δίπλα μου, και για εμένα είναι το στήριγμά μου. Αυτό που λέμε, ότι ο ένας είναι το αγαπημένο οτιδήποτε του άλλου, είναι το μόνο νομίζω που μπορεί να περιγράψει αυτό που νιώθουμε».

«Για εμένα ο Γιάννης είναι ο αγαπημένος μου άνδρας, ο αγαπημένος μου σύντροφος, ο αγαπημένος μου φίλος, ο άνθρωπος που οτιδήποτε συμβαίνει… Δηλαδή αν δεν είναι δίπλα μου, που συνήθως είναι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην θέλω να τον πάρω τηλέφωνο», συνέχισε.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σύλλογος εργαζομένων ΨΝΑ: Ο θάνατος ασθενούς φέρνει στο φως τις ελλείψεις προσωπικού

Αργεί να σας πάρει ο ύπνος; Τι σημαίνει και πώς να το αντιμετωπίσετε, σύμφωνα με το Cleveland

Πιερρακάκης: «Πρέπει να αφαιρεθούν κι άλλα βάρη από τις επιχειρήσεις – Είναι μία από τις προτεραιότητές μας»

Εκτινάχθηκε το κόστος δανεισμού των κρατών – Τι σηματοδοτεί και γιατί μας αφορά

Η Locus Robotics εξαγοράζει τη Nexera Robotics για να απογειώσει τις δυνατότητες του ρομπότ Locus Array

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
22:41 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Βικτώρια Χαλκίτη: «Ήταν μία πολύ ωραία διαδρομή με την Dara – Είναι ένα καταπληκτικό κορίτσι, γεμάτη ενέργεια»

Η Βικτώρια Χαλκίτη συμμετείχε στη Eurovision 2026, ως μέλος της αποστολής της Βουλγαρίας, η οπ...
21:58 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Υρώ Μανέ: «Από τα σύννεφα πέφτεις κυρίως όταν ξέρεις τους ανθρώπους – Όλοι μας νομίζω ότι έχουμε κάποια σημάδια, που λες μετά ότι υπήρχε κάτι»

Στον καναπέ της εκπομπής «Στούντιο 4», με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο,...
21:41 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Τζούλια Νόβα για τον σύζυγό της: «Δεν θέλει καθόλου να αφήνω την κόρη μας – Πλέον δεν μπορούμε να αφιερώσουμε τόσο πολύ χρόνο ο ένας στον άλλον»

Την Τετάρτη 20 Μαΐου, στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου προβλήθηκε μία συνέντευξη που έδω...
20:35 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Κώστας Μακεδόνας για Μαρινέλλα: «Ήταν μάνα και δασκάλα – Νοιαζόταν για τους πάντες»

Στην κάμερα της εκπομπής της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν