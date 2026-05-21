Σοφία Κουρτίδου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον σύζυγό της – «Νιώθω ότι δεν μου φτάνει μία ζωή, για να ζήσω όλα αυτά που θέλω με τον Γιάννη»

Την Σοφία Κουρτίδου υποδέχτηκε η Κατερίνα Καινούργιου στην «Super Κατερίνα», το πρωί της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ανάμεσα σε άλλα, η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε με πολύ τρυφερά και συγκινητικά λόγια για τον σύζυγό της και επιτυχημένο αθλητή, Γιάννη Σεβδικαλή.

Μιλώντας για τον σύζυγό της, η Σοφία Κουρτίδου εξομολογήθηκε πως: «Η αλήθεια είναι ότι με τον Γιάννη είμαστε μια αγκαλιά. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα, και από τις πρώτες κουβέντες με αυτόν τον άνθρωπο, ότι θα παίξει κάποιο πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου.

Νιώθω ότι δεν μου φτάνει μία ζωή, για να ζήσω όλα αυτά που θέλω με τον Γιάννη. Για αυτό και νιώθουμε, και πολλές φορές το λέμε, ότι είμαστε από άλλες ζωές μαζί».

«Όσα χρόνια και αν είμαι μαζί του, που δεν είναι λίγα, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ καν πόσα είναι. Δηλαδή είναι τόσα πολλά αυτά που μοιραζόμαστε, υπάρχει τέτοιος αλληλοθαυμασμός, τέτοια αλληλοϋποστήριξη.

Λόγω της αναπηρίας περνάμε πάρα πολύ χρόνο μαζί, γιατί εγώ είμαι και συνοδός του Γιάννη, οπότε και στις προπονήσεις του, και στους αγώνες του, κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μαζί», πρόσθεσε.

«Ο ένας είναι το αγαπημένο οτιδήποτε του άλλου»

Αμέσως μετά, η τραγουδίστρια ανέφερε πως: «Αντίστοιχα και εκείνος είναι πάντα δίπλα μου, και για εμένα είναι το στήριγμά μου. Αυτό που λέμε, ότι ο ένας είναι το αγαπημένο οτιδήποτε του άλλου, είναι το μόνο νομίζω που μπορεί να περιγράψει αυτό που νιώθουμε».

«Για εμένα ο Γιάννης είναι ο αγαπημένος μου άνδρας, ο αγαπημένος μου σύντροφος, ο αγαπημένος μου φίλος, ο άνθρωπος που οτιδήποτε συμβαίνει… Δηλαδή αν δεν είναι δίπλα μου, που συνήθως είναι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην θέλω να τον πάρω τηλέφωνο», συνέχισε.