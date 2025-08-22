Σοφία Κουρτίδου: Η συγκινητική εξομολόγηση μετά το έκτακτο χειρουργείο της – ΒΙΝΤΕΟ

Η Σοφία Κουρτίδου αποκάλυψε με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media την περιπέτεια που πέρασε όταν χρειάστηκε να υποβληθεί σε έκτακτο χειρουργείο.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τις σκέψεις και τα συναισθήματά της, δίνοντας έμφαση στη σημασία της υγείας αλλά και στην αγάπη που δέχτηκε από τους ανθρώπους γύρω της.

«Σας ευχαριστώ για όλες τις ευχές και τις προσευχές σας»

«Αυτό το καλοκαίρι μου συνέβησαν αρκετά. Πολλά που οι περισσότεροι θα χαρακτήριζαν ως κακοτυχίες, είτε μικρές είτε μεγάλες. Εγώ όμως αισθάνομαι πολύ τυχερή γιατί με έκαναν να νιώθω ακόμα περισσότερο ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ. Θυμάμαι πως ήμουν μικρό παιδί όταν η αγαπημένη μου γιαγιά χρειάστηκε να αφαιρέσει τη χολή της και τώρα ήρθε η σειρά μου!

Δεν περίμενα πώς μία χειρουργική επέμβαση που συνέβη ξαφνικά θα με κάνει να θέλω τόσο πολύ να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Αλλά τελικά η δύναμη που πηγάζει από την ευγνωμοσύνη, ίσως είναι η πιο ισχυρή από όλες. Γιατί το σώμα μου φωνάζει και ήρθε επιτέλους η στιγμή να το φροντίσω ουσιαστικά όπως του αξίζει. Νιώθω απερίγραπτα τυχερή που ζω αγαπημένη, που σας έχω δίπλα μου και σας ευχαριστώ για όλες τις ευχές και τις προσευχές σας. Δεν υπάρχει ομορφότερο γιατρικό από την αγάπη».

Με αυτά τα λόγια, η Σοφία Κουρτίδου εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη και την επιθυμία της να φροντίσει περισσότερο τον εαυτό της, ενώ ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό της αυτή τη δύσκολη περίοδο.