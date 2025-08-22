Τσακαλώτος για Τσίπρα: «Είναι ο ίδιος που επέτρεψε το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο να μπει στον ΣΥΡΙΖΑ;»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Ευκλείδης Τσακαλώτος

Με μία αιχμηρή ανάρτηση σχολίασε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στην Le Monde.

«Είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που επέτρεψε, αν δεν το ενθάρρυνε, μετά το 2019 το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο να εισέλθει εντός ΣΥΡΙΖΑ (με συνεχή δημόσια κριτική από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για υπερβολικά πλεονάσματα, ζημιά στη μεσαία τάξη, υπερβολικό μαξιλάρι κλπ);» διερωτάται o πρώην υπουργός Οικονομικών.

«Μήπως είναι καλύτερο να γίνει προσπάθεια να προσεγγιστεί η αλήθεια, όσο δύσκολο και να είναι αυτό, παρά να έχουμε παράλληλες αλήθειες;» προσθέτει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ευκλείδη Τσακαλώτου:

«Διαβάζοντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μου γεννήθηκαν κάποιες απορίες.

Ο Αλέξης Τσίπρας που εκθειάζει την οικονομική πολιτική 2015-2019 είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που στην αντιπολίτευση μετά το 2019 ζητούσε αποσύνδεση από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαμόρφωσή της; Είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που επέτρεψε, αν δεν το ενθάρρυνε, μετά το 2019 το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο να εισέλθει εντός ΣΥΡΙΖΑ (με συνεχή δημόσια κριτική από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για υπερβολικά πλεονάσματα, ζημιά στη μεσαία τάξη, υπερβολικό μαξιλάρι κλπ);

Μήπως είναι καλύτερο να γίνει προσπάθεια να προσεγγιστεί η αλήθεια, όσο δύσκολο και να είναι αυτό, παρά να έχουμε παράλληλες αλήθειες;»

09:53 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

