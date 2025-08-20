Χειρουργήθηκε εσπευσμένα η Σοφία Κουρτίδου – «Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, το μόνο που σκεφτόμουν είναι πόσο πολύ θέλω τη ζωή μου»

Σοφία Κουρτίδου

Στο νοσοκομείο εισήχθη εσπευσμένα η Σοφία Κουρτίδου. Η γνωστή μουσικός δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο βρίσκεται σε ένα κρεβάτι του νοσοκομείου λίγη ώρα μετά την χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Σοφία Κουρτίδου – Γιάννης Σεβδικαλής: Ένας χρόνος από την πρόταση γάμου που «λύγισε» το J2US – Το τρυφερό μήνυμα της τραγουδίστριας

Η ίδια μπορεί να μη θέλησε να ενημερώσει για το θέμα της υγείας της, ωστόσο εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και την αγάπη της, έχοντας διαρκώς στο πλευρό της  τον σύζυγό της, Γιάννη Σεβδικάλη.

«Η αγάπη μπορεί να σε κάνει να τραγουδάς ακόμη και αμέσως μετά από ένα χειρουργείο! Όταν με ενημέρωσαν οι γιατροί ότι πρέπει εσπευσμένα να χειρουργηθώ, το μόνο που σκεφτόμουν είναι πόσο ευτυχισμένη είμαι και πόσο πολύ θέλω τη ζωή μου. Ότι θέλω απλά να ολοκληρωθεί η επέμβαση, να ανοίξω τα μάτια μου και να δω τον Γιάννη μου, που όλα μου τα “γιάνει”.

Κι έτσι κι έγινε. Ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη που άνοιξα τα μάτια μου και είδα τον άνθρωπό μου… το αγαπημένο μου οτιδήποτε… όπως πάντα δίπλα μου. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, ένας ξαφνικός πόνος με οδήγησε στο νοσοκομείο και σε λίγες ώρες είχα ήδη χειρουργηθεί.

Γι’ αυτό, σας παρακαλώ, μην αγνοείτε ποτέ τα σημάδια του σώματός σας. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και μόνο η αγάπη μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε τόσο ζωντανοί και να δίνει στη ζωή τόσο μεγάλη αξία», έγραψε στην ανάρτησή της η Σοφία Κουρτίδου.

 

17:25 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

