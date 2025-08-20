ΔΥΠΑ: Συνολικά 795.588 εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούλιο του 2025

Σε 795.588 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τον Ιούλιο του 2025, καταγράφοντας μείωση κατά 53.014 άτομα (-6,2%) σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024 και αύξηση κατά 41.263 άτομα (5,5%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο του 2025.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), από το σύνολο των 795.588 ατόμων, 426.724 άτομα (ποσοστό 53,6%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 368.864 (ποσοστό 46,4%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 247.143 άτομα (ποσοστό 31,1%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 548.445 άτομα (ποσοστό 68,9%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 253.364 άτομα (ποσοστό 31,8%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 359.845 άτομα (ποσοστό 45,2%).

Μεταξύ των περιφερειών της χώρας, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, ο οποίος ανήλθε σε 282.275 άτομα (ποσοστό 35,5%) και 159.424 άτομα (ποσοστό 20%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, τον Ιούλιο του 2025 -που αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα- ανήλθε σε 110.948 άτομα, από τα οποία οι 104.211 (ποσοστό 93,9%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 6.737 (ποσοστό 6,1%) είναι εποχικοί των τουριστικών επαγγελμάτων.

Ειδικότερα, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, τον Ιούλιο του 2025, ανήλθε σε 110.948 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 28.176 άτομα (-20,3%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Ιούλιο του 2024 και αύξηση κατά 14.312 άτομα (14,8%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο του 2025.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 42.287 (ποσοστό 38,1%) και οι γυναίκες σε 68.661 (ποσοστό 61,9%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 94.984 (ποσοστό 85,6%) είναι κοινοί, 1.734 (1,6%) είναι οικοδόμοι, 6.737 (6,1%) είναι εποχικοί των τουριστικών επαγγελμάτων, 950 (0,9%) είναι λοιποί εποχικοί (αγροτικά), 6.486 (5,8%) είναι εκπαιδευτικοί και 57 (0,1%) είναι λοιποί.

