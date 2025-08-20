Εγνατία Οδός: Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τους 3 ανθρώπους που απανθρακώθηκαν στο φρικτό τροχαίο- «Δεν κατάλαβαν ότι καίγονταν»

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ΤΡΟΧΑΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

Ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή που διενήργησε ο ιατροδικαστής στα τρία θύματα του φρικτού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε την Δευτέρα 18 Αυγούστου, 600 μέτρα πριν τα διόδια του Ιάσμου στην Εγνατία Οδό, στο κομμάτι μεταξύ Ξάνθης – Κομοτηνής.

Σύμφωνα με το xronos.gr, ο ιατροδικαστής Θράκης Νικόλαος Κιφνίδης ανέφερε ότι οι σοροί των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη μοιραία σύγκρουση έφεραν πολύ βαριές κακώσεις, κατάγματα κι είχαν υποστεί ρήξη εσωτερικών οργάνων.

Από τη νεκροψία-νεκροτομή προέκυψε ότι οι 3 άνθρωποι ήταν ζωντανοί όταν ξέσπασε η φωτιά στο όχημά τους, ωστόσο είχαν χάσει τις αισθήσεις τους εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων από τη σύγκρουση. «Ήταν σε κατάσταση τραυματικού σοκ – δεν κατάλαβαν ότι καίγονταν», τονίζει ο ιατροδικαστής.

Ο 56χρονος Βούλγαρος οδηγός παραμένει σε νοσηλεία στο Νοσοκομείο Κομοτηνής, ενώ ήδη του έχουν επαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια για τους τρεις νεκρούς και πρόκληση σωματικών βλαβών για τους τραυματίες, μεταξύ άλλων κατηγοριών. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, από τις ενδείξεις των οποίων πιθανώς το κατηγορητήριο να βαρύνει.

 

