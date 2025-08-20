Οριστική συμφωνία ΠΑΟΚ-Σλάβια Πράγας για τον Ζαφείρη – Στα «ασπρόμαυρα» από την 1η Ιανουαρίου ο παίκτης

Έπειτα από αρκετό διάστημα διαπραγματεύσεων και συνεχείς αλλαγές δεδομένων, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να φτάσει σε συμφωνία με τη Σλάβια Πράγας για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη.

O Ιβάν Σαββίδης έκανε την υπέρβαση και συμφώνησε με τους Τσέχους προκειμένου να ντύσει στα «ασπρόμαυρα» τον Έλληνα μέσο. Η Σλάβια προκειμένου να αποφύγει τις αντιδράσεις των οπαδών της, αλλά και επιπρόσθετα επειδή δεν έχει καταλήξει σε αντικαταστάτη ανάλογης ποιότητας με τον Ζαφείτη έθεσε ως όρο να μετακομίσει ο διεθνής άσος στον ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο, με τους Θεσσαλονικείς να το αποδέχονται.

Η μεταγραφή του Έλληνα μέσου θα κοστίσει περίπου 12 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε αποφασίσει εξαρχής να κάνει ότι χρειαστεί για την απόκτηση του και το απέδειξε με την τεράστια οικονομική υπέρβαση που έκανε.