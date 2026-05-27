Σέρμπος στον Realfm 97,8: Στο κομμάτι της προνοητικής διπλωματίας, πρέπει να κάνουμε πολλά ακόμα – Το θέμα της Τουρκίας πρέπει να μας ενώσει, όχι να μας διχάσει

Για τις τουρκικές προκλήσεις και τη νέα παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή μίλησε ο καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Θράκης Σωτήρης Σέρμπος, στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.

Αρχικά, κλήθηκε να σχολιάσει την επισήμανση του πρώην πρωθυπουργού στην ομιλία του, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, όπου ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών» , ζητώντας να καταδειχθούν πλέον σε εταίρους και συμμάχους το «αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας».

«Τα ήρεμα νερά ήταν μια φάση τακτικής αναδίπλωσης»

Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, τόνισε ότι «τα ήρεμα νερά ήταν μια φάση τακτικής αναδίπλωσης με συγκυριακό πρόσημο, από την Τουρκία». «Η Τουρκία το προκάλεσε, η Τουρκία το ζήτησε, μετά τους σεισμούς, με την κατάσταση οικονομίας της και επειδή τότε έπρεπε να επαναπροσεγγίσει τη Δύση, να ξαναπλησιάσει τους δυτικούς, άρα ήταν υποχρεωμένη να χαμηλώσει στροφές έναντι της Ελλάδος. Με τα ήρεμα νερά, οι δύο πλευρές κέρδισαν χρόνο.

Τον χρόνο τον χρειάζονταν για διαφορετικούς λόγους. Η Ελλάδα χρειαζόταν αυτόν τον χρόνο, για να συνεχίσει τον στρατιωτικό εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, όπου πραγματικά έχουμε μια αλλαγή υποδείγματος σε σχέση με την περασμένη δεκαετία και αυτό ξεκίνησε το 2020, από την κρίση με την Τουρκία, και ελπίζω να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί. Και το δεύτερο ήταν, να προχωρήσουμε και εμείς σε μια σειρά κινήσεων που αφορούν το να χαράξουμε τα δικαιώματά μας στον χάρτη και να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» είπε ο κ. Σέρμπος.

«Ανεξαρτήτως αν κάποιοι είχαν υπερβολικές προσδοκίες ή όχι, αυτό ξέρουμε ότι θα έληγε σε κάποια φάση. Επιτρέψτε μου να πω ότι έχει λήξει ουσιαστικά από το 2025 για διάφορους λόγους. Άρα, για διαφορετικούς λόγους επέλεξαν οι δύο πλευρές να κερδίσουν χρόνο. Τον χρόνο πρέπει πάντοτε ωφέλιμα να τον διαχειριστείς» πρόσθεσε.

«Απαιτείται διεθνοποίηση των ελληνοτουρκικών»

Ο καθηγητής δήλωσε ότι συμφωνεί απολύτως με το δεύτερο σκέλος της παρέμβασης Καραμανλή, σημειώνοντας ότι «η διεθνοποίηση των ελληνοτουρκικών με όρους στρατηγικής επικοινωνίας απαιτείται, ειδικά τώρα. «Αλλά, δεν θα πρέπει ποτέ να σταματήσει. Τώρα όμως, είναι ακόμα πιο απαιτητικό και δύσκολο, γιατί όλα αυτά που συζητάμε σήμερα συμβαίνουν σε μια Τουρκία που η δημοκρατία κλονίζεται, υποχωρεί ακόμη περισσότερο το κράτος δικαίου. Το ερώτημα για τους Ευρωπαίους είναι αν και κατά πόσο και εμείς πρέπει να μπούμε σε μια πολύ ενεργητική διαπραγμάτευση μαζί τους, να τα πούμε τα πράγματα κρυστάλλινα. Ζούμε σε μια περίοδο, και το λέω για όλους μας εντός των τειχών, ρήξεων και ανατροπών».

Έχει αλλάξει το διεθνές πλαίσιο και μεταξύ άλλων παραγκωνίζεται και απαξιώνεται το διεθνές δίκαιο. Αυτά δεν περνάνε απαρατήρητα από κανέναν, ούτε από εμάς, γι’ αυτό εκσυγχρονίζουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις, ούτε φυσικά και την Τουρκία. Άρα η ερώτηση είναι αν και κατά πόσο η Ευρώπη πάει να διαχειριστεί αυτή την πραγματικότητα, θεωρώντας ότι λόγω της στρατηγικής αναγκαιότητας που υπάρχει απέναντι στην Τουρκία – είτε λόγω Ουκρανικού, είτε λόγω ότι το καθεστώς παραμένει στο Ιράν και θα τη βλέπει πάντα ως ένα αντίβαρο- αυτό θα δώσει μια γεωπολιτική ασπίδα για ό,τι συμβαίνει και στο εσωτερικό της Τουρκίας» ανέφερε ο κ. Σέρμπος.

«Ο νόμος της Γαλάζιας Πατρίδας θέλει να διορθώσει μία ιστορική “αδικία” κατά την Τουρκία από τη Δύση»

«Ο νόμος Γαλάζιας Πατρίδας ή ό,τι έρχεται τέλος πάντων – θα δούμε το σχέδιο νόμου στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση – θα κάνει εσωτερικό δίκαιο μια προσπάθεια της Τουρκίας που εξακολουθεί να στοχεύει σε αυτό που εγώ λέω πολλές φορές αποκαταστατικό αναθεωρητισμό. Θέλει να διορθώσει μια ιστορική αδικία εντός πολλών εισαγωγικών κατά την Τουρκία, από τη Δύση, ξεκινώντας με τη συνθήκη της Λωζάνης.

Άρα έρχεται ο Ερντογάν και συνεχίζει να σου λέει ότι εξακολουθώ να σκοπεύω στη θαλάσσια συρρίκνωση της Ελλάδας, να την περικυκλώσω, να την απομονώσω στους θαλάσσιους χώρους. Πάνω-κάτω μια προσπάθεια φινλανδοποίησης της χώρας μας. Τώρα, αν αυτό αποτύχει, και δόξα τω Θεώ έχουμε τη σκληρή ισχύ, εφόσον η χώρα μας προκληθεί για να αντιδράσει επί του πεδίου, αυτό δεν μπορεί να αποκλείσει ένα μελλοντικό επεισόδιο ή μια μελλοντική κρίση» τόνισε, συμπληρώνοντας ότι συμφωνεί με την προνοητική διπλωματία, κάτι που το λέει από το 2022.

«Στο κομμάτι της προνοητικής διπλωματίας, πρέπει να κάνουμε πολλά ακόμα. Ελπίζω όλοι να καταλάβουν πόσο σοβαρό είναι αυτό το ζήτημα και πρέπει η Τουρκία να μας ενώσει. Ειδικά τώρα, δεν πρέπει να είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας διχάσει» κατέληξε ο κ. Σέρμπος.