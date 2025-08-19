Εγνατία Οδός: Τι ερευνούν οι αρχές για το φρικτό τροχαίο με τους 3 νεκρούς – Βαρύτατες κατηγορίες στον οδηγό του φορτηγού, νέες συγκλονιστικές μαρτυρίες

Βαριές κατηγορίες, ακόμα και για ανθρωποκτονία από αμέλεια, απαγγέλθηκαν στον οδηγό του φορτηγού, που εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα κοντά σε διόδια της Εγνατίας Οδού που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας που πήγε στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο Κομοτηνής όπου μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στο χέρι νοσηλεύεται φρουρούμενος ο Βούλγαρος οδηγός του μοιραίου φορτηγού, του άσκησε ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη από αμέλεια, για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για επικίνδυνη οδήγηση.

Όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1 μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς λόγω της κατάστασης της υγείας του, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν έχει δώσει κατάθεση ούτε το ζευγάρι που βρισκόταν στο προπορευόμενο όχημα, αλλά ούτε κι η γυναίκα που επέζησε από το μοιραίο αυτοκίνητο.

Tην Τετάρτη (20/8) αναμένεται να βγαίνουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων από το δείγμα αίματος που πήραν οι γιατροί από τον οδηγό του φορτηγού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες την ώρα που οδηγούσε. Επίσης, το πρωί της Τετάρτης πρόκειται να γίνει κι η νεκροψία – νεκροτομή στις σορούς των τριών θυμάτων, ενώ αναμένεται να λάβουν εξιτήριο και οι τραυματίες που νοσηλεύονται στο Σισμανόγλειο της Κομοτηνής.

Το ατύχημα δεν καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας

Παράλληλα, έχει ήδη οριστεί πραγματογνώμονας για να διαπιστωθεί με τι ταχύτητα κινείτο το φορτηγό, ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι κάμερες ασφαλείας που είναι στα διόδια δεν μπόρεσαν να καταγράψουν τη στιγμή του τροχαίου, καθώς λόγω του μήκους της ουράς αυτό έγινε εκτός του πεδίου καταγραφής τους.

Αυτό που ερευνούν πλέον οι Αρχές, είναι αν ο οδηγός είχε στραμμένη αλλού την προσοχή του, αν δεν είδε την ουρά των 600 μέτρων στα διόδια ή αν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα το φορτηγό.

Νέες συγκλονιστικές μαρτυρίες

Ανατριχίλα προκαλούν οι νέες μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων που βρέθηκαν στο σημείο του δυστυχήματος, καθώς όπως αναφέρουν οι τρεις επιβαίνοντες ουσιαστικά κάηκαν ζωντανοί.

«Τους ακούγαμε και τους τρεις ανθρώπους που εκλιπαρούσαν να τους βγάλουμε “Βγάλτε μας, βγάλτε μας”. Φώναζαν “Βοήθεια, βγάλτε μας, σώστε μας”. Κάηκαν ζωντανοί οι άνθρωποι. Κάηκαν ζωντανοί. Τους είδαμε με τα μάτια μας και τους τρείς τους ανθρώπους, απανθρακωμένους. Δεν μπορούσαμε να τους βγάλουμε είχαν σφηνώσει», λέει αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1.

«Όταν πλησιάσαμε είδαμε ότι είχε πάρει φωτιά το φορτηγό, η νταλίκα… Δεν ξέρουμε όμως αν ήταν όλοι που φωνάζανε μπορεί να είχαν χάσει κάποιοι τις αισθήσεις τους…», αναφέρει ένας άλλο μάρτυρας.

«Άρχισαν να σκάνε τα λάστιχα… Μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου έπιασε (σ.σ. φωτιά) και το αυτοκίνητο. Άρχισε να κάνει πολλές εκρήξεις. Ήρθε τόσο δυνατά η φωτιά από το φορτηγό, η οποία ήταν και γρήγορη και πολύ δυνατή», δηλώνει ένας τρίτος.

Ο… ματωμένος γάμος

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό τα θύματα μαζί με την 49χρονη που τελικά κατάφερε να γλιτώσει επέστρεφαν στην Αθήνα όπου και διαμένουν από γάμο που είχε γίνει στην Αλβανία. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου τα γέλια χαράς μετατράπηκαν σε κραυγές φρίκης.

Οι εικόνες στην Εγνατία, προκαλούν σοκ. Στο ύψος των διοδίων Ιάσμου Ροδόπης, ο οδηγός του φορτηγού από τη Βουλγαρία, στο ρεύμα προς Ξάνθη, έπεσε επάνω στα ακινητοποιημένα οχήματα λόγω αυξημένης κίνησης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στη θέση του οδηγού στο μοιραίο αυτοκίνητο καθόταν ο 59χρονος Βίκτωρ, στην θέση του συνοδηγού ο 61χρονος φίλος του και πίσω του η 57χρονη Μαριάνκα, σύζυγος του οδηγού. Πίσω από τον οδηγό η 49χρονη, που κατάφερε να βγει ζωντανή από το αυτοκίνητο.

Το φλεγόμενο αυτοκίνητο προσέκρουσε στο μπροστινό του, όπου βρίσκονται η έγκυος κόρη του απανθρακωμένου ζευγαριού μαζί με τα παιδιά της τεσσάρων και έξι ετών και ο σύζυγός της.

Οδηγοί άλλων αυτοκινήτων σταμάτησαν για να δουν τι συνέβη και για να βοηθήσουν. Η φωτιά όμως επεκτάθηκε αστραπιαία και σε γειτονικά χωράφια απο την Εγνατία οδό και χρειάστηκε αμέσως η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

«Το 90% των τροχαίων οφείλεται αποκλειστικά σε ανθρώπινο παράγοντα»

Προβληματισμό έχει προκαλέσει, πάντως, το γεγονός ότι πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό ατύχημα με θύματα που γίνεται μέσα στο 2025 σε διόδια της Εγνατίας Οδού.

«Πώς είναι δυνατό να υπάρχει ουρά 600 μέτρων κοντά στα διόδια, να βρίσκονται αυτοκίνητα και στις δύο λωρίδες και να μην υπάρχει όχημα ασφαλείας που να προειδοποιεί για το τι επικρατεί», λέει ο Γιώργος Πασπάτης, πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Εγνατίας Οδού, Κωνσταντίνος Κουτσούκος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 είπε:

«Το 90% των τροχαίων που σημειώνονται οφείλεται αποκλειστικά σε ανθρώπινο παράγοντα και γι’ αυτό χρειάζεται αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς», τόνισε αρχικά και απαντώντας σε καταγγελίες που ακούστηκαν για ελλιπή σήμανση, είπε ότι «αυτό δεν ισχύει, η σήμανση είναι επαρκέστατη».

«Χρειάζεται περισσότερη προσοχή και για ακόμη ένα λόγο. Η κίνηση στον αυτοκινητόδρομο έχει αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο χρονικό διάστημα με ότι συνεπάγεται αυτό», είπε στην συνέχεια ο κ. Κουτσούκος.

Επίσης, αναφορικά με τα παράπονα που υπάρχουν για τη συντήρηση του αυτοκινητόδρομου, είπε ότι «κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό, παρά τα όποια προβλήματα υπάρχουν κατά καιρούς για οικονομικούς ή άλλους λόγους», αλλά παραδέχθηκε ότι «σε ορισμένα σημεία η συντήρηση δεν είναι η ιδανική και απαιτείται κάτι περισσότερο».