Μούχλα: Το απλό κόλπο για να εξαφανιστεί από τους τοίχους και να μην αναπτυχθεί ξανά με 1 φυσικό υλικό

Σταματίνα Στίνη

timeout

Μούχλα: Το απλό κόλπο για να εξαφανιστεί από τους τοίχους και να μην αναπτυχθεί ξανά με 1 φυσικό υλικό
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η μούχλα μπορεί να αναπτυχθεί οπουδήποτε στο σπίτι σας σε σημεία με υγρασία. Συχνά μπορεί να εντοπιστεί σε μπάνια, κουζίνες ή δυσπρόσιτα σημεία, όπως οι αρμοί πλακιδίων. Όμως μπορείτε να την καθαρίσετε αποτελεσματικά χωρίς χλωρίνη ή άλλα τοξικά χημικά, χρησιμοποιώντας ένα φυσικό αντιμυκητιακό συστατικό.

Μπάνιο: «Είμαι ειδικός στον καθαρισμό και αυτό είναι το Νο1 πράγμα που κάνω για να το διατηρώ χωρίς υγρασία και μούχλα»

Η μούχλα θα εξαφανιστεί από τους τοίχους εάν χρησιμοποιήσετε 1 φυσικό προϊόν

Ενώ πολλοί χρησιμοποιούν ισχυρά χημικά καθαριστικά όπως η χλωρίνη, υπάρχει μια φυσική για την εξάλειψη της μούχλας και αυτή είναι το αιθέριο έλαιο τεϊόδεντρου (tea tree oil). Αυτό το φυσικό υλικό έχει αντιβακτηριακές και αντιμυκητιακές ιδιότητες και διεισδύει σε πορώδεις επιφάνειες για να σκοτώσει τα σπόρια της μούχλας στη ρίζα τους. Απλώς φτιάξτε ένα διάλυμα με νερό (ή λευκό ξίδι αν προτιμάτε) και ψεκάστε το στην πληγείσα περιοχή.

Το έλαιο τεϊόδεντρου περιέχει μια ουσία που ονομάζεται τερπένιο, η οποία διασπά πλήρως τα σπόρια της μούχλας και με τακτική χρήση, εμποδίζει τη μελλοντική της ανάπτυξη. Είναι γνωστό ότι εξολοθρεύει πολλούς τύπους μούχλας, συμπεριλαμβανομένης της μαύρης μούχλας.

Μούχλα: Το απλό κόλπο για να αποφύγετε την ανάπτυξή της στις ντουλάπες τοποθετώντας 2 συστατικά στο εσωτερικό τους

Το λευκό ξύδι είναι επίσης ένα δημοφιλές φυσικό καθαριστικό που μπορεί να σκοτώσει τη μούχλα, καθώς περιέχει οξικό οξύ. Ωστόσο, πολλοί αποφεύγουν τη χρήση του λόγω της έντονης, διαπεραστικής του μυρωδιάς, παρόλο που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό.

Πώς να καθαρίσετε τη μούχλα με φυσικό τρόπο και να αποτρέψετε την επανεμφάνισή της

Θα χρειαστείτε:

  • 1 κουταλάκι του γλυκού αιθέριο έλαιο τεϊόδεντρου
  • 120 ml λευκό ξίδι (προαιρετικά)
  • 240 ml νερό (ή αρκετό για να γεμίσει ένα μπουκάλι ψεκασμού)

Μπορείτε να βρείτε μπουκάλια ψεκασμού στα περισσότερα σούπερ μάρκετ, ενώ το λευκό ξίδι συνήθως βρίσκεται κοντά στις σάλτσες για σαλάτες ή τα μαγειρικά έλαια. Το αιθέριο έλαιο τεϊόδεντρου πωλείται σε μεγάλα σούπερ μάρκετ, φαρμακεία ή καταστήματα υγιεινών τροφών.

Οδηγίες:

  1. Φορέστε προστατευτικά γάντια, καθώς η μούχλα μπορεί να ερεθίσει το δέρμα και να προκαλέσει προβλήματα υγείας. Η προσοχή είναι απαραίτητη.
  2. Τοποθετήστε όλα τα υλικά σε ένα άδειο μπουκάλι ψεκασμού.
  3. Βιδώστε καλά το καπάκι και ανακινήστε για να αναμειχθούν τα συστατικά.
  4. Ψεκάστε μια γενναιόδωρη ποσότητα πάνω στον λεκέ της μούχλας ή στην επιφάνεια.
  5. Μην σκουπίσετε αμέσως, καθώς το διάλυμα χρειάζεται χρόνο για να δράσει και να σκοτώσει τα σπόρια της μούχλας.

Μπορείτε επίσης να ψεκάσετε το διάλυμα σε ένα πανί και να το χρησιμοποιήσετε για να σκουπίσετε επιφάνειες, προλαμβάνοντας έτσι την ανάπτυξη μούχλας. Η χρήση του αιθέριου ελαίου τεϊόδεντρου θα διατηρήσει το σπίτι σας καθαρό και χωρίς μούχλα.

Σημαντική συμβουλή: Φροντίστε να αερίζετε τακτικά τους υγρούς χώρους, όπως τα μπάνια και οι κουζίνες, ανοίγοντας τα παράθυρα. Η μούχλα αναπτύσσεται οπουδήποτε υπάρχει έντονη υγρασία και συμπύκνωση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ροχαλητό: Αρχαία θεραπεία μπορεί να το αντιμετωπίσει χωρίς φάρμακα, σύμφωνα με νέα μελέτη

Έκκληση για δωρεά αίματος από τους ασθενείς με Μεσογειακή Αναιμία

Τσάπαλος: Τι δήλωσε για τους ελέγχους στις παραλίες

ΔΥΠΑ – e-ΕΦΚΑ: Όλες οι πληρωμές και οι δικαιούχοι μέχρι την Παρασκευή 22 Αυγούστου

Άνδρας πέθανε αφού πρώτα προσπάθησε να συναντήσει AI chatbot που νόμιζε πως ήταν πραγματική γυναίκα

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την αράχνη στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:03 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί 4 συγκεκριμένες ημερομηνίες είναι προικισμένοι με αρχαία σοφία

Η αρχαία σοφία ρέει μέσα από το DNA ορισμένων ατόμων με πνευματικά χαρίσματα και παλιές ψυχές....
19:00 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Φενγκ Σούι για αρχάριους: Εύκολες συμβουλές για να εφαρμόσετε τις αρχές του στο σπίτι σας

Είστε νέοι στο Φενγκ Σούι; Μην ανησυχείτε. Ακολουθεί ο τέλειος οδηγός σχετικά με τις αρχές του...
17:02 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Εάν πάρεις στα χέρια σου ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσ...
16:04 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Τα 3 ζώδια που αρχίζουν να βγάζουν περισσότερα χρήματα από τη δουλειά τους πριν από το τέλος του 2025 – «Επιτέλους έρχεται αύξηση»

Μπορεί να είναι απογοητευτικό να καταβάλλετε όλη σας την προσπάθεια στη δουλειά και να μην έχε...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο