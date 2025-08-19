Γουδή: Η στιγμή που ανατρέπεται το ιδιωτικό ασθενοφόρο – «Ακούσαμε μόνο τα τζάμια να σπάνε» λέει διασώστης – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΓΟΥΔΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

Βίντεο – ντοκουμέντο από την ανατροπή του ιδιωτικού ασθενοφόρου στο Γουδή που στοίχισε τη ζωή στον ασθενή που μετέφερε βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Γουδή: Κατέληξε ο 50χρονος ασθενής που μετέφερε το ιδιωτικό ασθενοφόρο που ανετράπη 

Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει τραβηχτεί από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνεται η στιγμή που ο οδηγός του μοιραίου ασθενοφόρου χάνει τον έλεγχο, προσκρούει σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και «τουμπάρει» στη μέση του δρόμου.

Εμβολίστηκε από λευκό βαν

Σύμφωνα με τον ALPHA, έχει προηγηθεί ο εμβολισμός του ιδιωτικού ασθενοφόρου από ένα λευκό βαν που ενεπλάκη στο περιστατικό στην οδό Μικράς Ασίας. Ένα άλλο βίντεο, μάλιστα, δείχνει την πορεία του συγκεκριμένου οχήματος που φαίνεται – λίγες στιγμές πριν το μοιραίο ατύχημα – που βγαίνει από την οδό Φαραντάτων χωρίς να σταματήσει, αν και έχει STOP.

Από τις κάμερες ασφαλείας φαίνεται το ασθενοφόρο να «κατεβαίνει» την Μικράς Ασίας όταν από ένα στενό βγήκε το συγκεκριμένο βαν, χωρίς να σταματήσει, χτυπώντας το ασθενοφόρο στο πίσω δεξιά μέρος.

Τότε το ασθενοφόρο άρχισε να χτυπά πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο ασθενής που μετέφερε.

Συγκλονίζει η περιγραφή από διασώστη

Ένας από τους δύο διασώστες που βρισκόταν μέσα στο ασθενοφόρο την στιγμή της σύγκρουσης συγκλονίζει περιγράφοντας καρέ καρέ όσα συνέβησαν.

«Περνάει το μισό ασθενοφόρο και ξαφνικά ακούμε ένα “γκουπ”. Δεν καταλάβαμε τίποτα, τι έγινε, πώς έγινε… Ακούσαμε μόνο τα τζάμια να σπάνε και το ασθενοφόρο το είδαμε όλο τούμπα. Περάσαμε το μισό, ήρθε από την πίσω μεριά και φέραμε τούμπες. Η κυρία που οδηγούσε έτρεχε τουλάχιστον με 80 χιλιόμετρα. Μας χτύπησε από τη δεξιά μεριά πίσω στο φτερό πάνω από τη ρόδα. Μας γύρισε προς τα αριστερά και φέραμε τούμπα. Εμείς ήμασταν μέσα στον θάλαμο και δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα. Η μία πόρτα ήταν κάτω και την άλλη πόρτα, από την ταραχή μου, προσπαθούσα να την ανοίξω αλλά τράβαγα προς τα μέσα. Κάποιος ήρθε, ανέβηκε επάνω και μου τράβηξε την πόρτα, βγήκα εγώ επάνω τράβηξα και τον συνάδελφο που ήταν μέσα και λέγαμε “τι μας χτύπησε”», αναφέρει.

Όπως λέει ο ίδιος, με τη βοήθεια του συναδέλφου του προσπάθησε να σώσει τον ασθενή που μετέφεραν.

«Αφού σπάσαμε το πίσω τζάμι προσπαθήσαμε να βγάλουμε τον ασθενή, όμως δεν γινόταν. Είχε βγάλει αίματα από τα αυτιά, από το στόμα… Με τα πολλά τον βγάλαμε έξω, του κάναμε ΚΑΡΠΑ, ήρθαν και τα παιδιά από το νοσοκομείο με φορείο… Με σανίδα τον βάλαμε στο φορείο, όμως ήταν γεμάτος ο δρόμος δεν μπορούσαμε να περάσουμε… Τον παίρναμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή από το σπίτι του στο Λαϊκό που έκανε αιμοκάθαρση».

Σύμφωνα με τον ALPHA, ο οδηγός του ασθενοφόρου συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Λαϊκό. «Ανέβασε 700 ζάχαρο, ήταν έτοιμος να πέσει σε κώμα», αναφέρει ο διασώστης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ροχαλητό: Αρχαία θεραπεία μπορεί να το αντιμετωπίσει χωρίς φάρμακα, σύμφωνα με νέα μελέτη

Έκκληση για δωρεά αίματος από τους ασθενείς με Μεσογειακή Αναιμία

Τσάπαλος: Τι δήλωσε για τους ελέγχους στις παραλίες

ΔΥΠΑ – e-ΕΦΚΑ: Όλες οι πληρωμές και οι δικαιούχοι μέχρι την Παρασκευή 22 Αυγούστου

Άνδρας πέθανε αφού πρώτα προσπάθησε να συναντήσει AI chatbot που νόμιζε πως ήταν πραγματική γυναίκα

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την αράχνη στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:14 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Δολοφονία στο Χαλάνδρι: Σοκ από το μένος του 28χρονου για την 47χρονη – Έσπασε τη λάμα του πρώτου μαχαιριού και έβγαλε δεύτερο

Ανατριχίλα προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις για την άγρια δολοφονία της 47χρονης το πρωί της Δευτ...
21:05 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Τροχαίο-σοκ στα Χανιά: Aυτοκίνητο χτύπησε πεζό και τον πέταξε μέτρα μακριά – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα τροχαίο-σοκ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (18/8) στην περιοχή του Πλατανιά στα Χανιά, πρ...
20:57 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Κερατέα – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (19/8) στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην Κερα...
19:22 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Νέα Χαλκηδόνα: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της εκτροπής του πυροσβεστικού οχήματος – Εκτός κινδύνου ο τραυματίας

Το φως της δημοσιότητας βλέπει ένα βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο στην Νέα Χαλκηδόνα, στο ο...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο