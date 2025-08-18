Γουδή: Κατέληξε ο 50χρονος ασθενής που μετέφερε το ιδιωτικό ασθενοφόρο που ανετράπη 

Κατέληξε ο ασθενής που μετέφερε το ιδιωτικό ασθενοφόρο, το οποίο νωρίτερα την Δευτέρα 18 Αυγούστου ανετράπη στην οδό Μικράς Ασίας με Θηβών, στο Γουδή.

Όπως είχε γράψει το enikos.gr, o 50χρονος ασθενής βρισκόταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση, ενώ νεότερες πληροφορίες του Open αναφέρουν ότι, δυστυχώς, κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι δύο μοτοσικλέτες ταχείας ανταπόκρισης και 1 ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσαν άμεσα στο σημείο, παραλαμβάνοντας τον ασθενή και το πλήρωμα, το οποίο βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση.

Όλοι τους διακομίσθηκαν στο Λαϊκό νοσοκομείο.

