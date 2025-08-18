Ιταλία: Δύο βρέφη πέθαναν στο νοσοκομείο λόγω μόλυνσης από απορρυπαντικό πιάτων – Σε κατάσταση συναγερμού οι υγειονομικές αρχές

Δύο πρόωρα βρέφη έχασαν τη ζωή τους σε νοσοκομείο της Ιταλίας ύστερα από μόλυνση που, σύμφωνα με τις αρχές, συνδέεται με απορρυπαντικό πιάτων, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες.

Τα δύο βρέφη, γεννημένα στις 23 και 27 εβδομάδες κύησης αντίστοιχα και με βάρος περίπου 700 γραμμάρια το καθένα, διαγνώστηκαν με μόλυνση από Serratia marcescens, ένα κοινό βακτήριο που μπορεί να αποβεί μοιραίο για άτομα με ευάλωτη υγεία.

Και τα δύο πέθαναν μεταξύ 12 και 13 Αυγούστου από σηψαιμία στο Νοσοκομείο San Maurizio στο Μπόλτζανο, 240 χιλιόμετρα νότια των συνόρων Ιταλίας-Αυστρίας.

Ο Josef Widmann, διευθυντής της Υγειονομικής Αρχής του Νότιου Τιρόλου, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, όπως αναφέρει η L’Unione Sarda, ότι «όλο το απορρυπαντικό πιάτων που χρησιμοποιήθηκε από το νοσοκομειακό σύστημα του Μπόλτζανο ανακαλέστηκε αμέσως».

Ο διευθυντής του νοσοκομείου, Pierpaolo Bertoli, τόνισε: «Η παρουσία αυτού του βακτηρίου δεν είναι μοναδική γιατί αποτελεί συνεχώς κίνδυνο για τις μονάδες εντατικής νεογνών, όχι τόσο λόγω του τύπου του μικροβίου αλλά εξαιτίας της ιδιαίτερης ευπάθειας αυτών των μικρών ασθενών λόγω των ανώριμων ανοσοποιητικών τους συστημάτων».

Η Dr. Monika Zaebisch, διευθύντρια του νοσοκομείου, σημείωσε ότι «το νοσοκομείο δεν θα δέχεται άλλα πρόωρα βρέφη υψηλού κινδύνου για θεραπεία όσο διαρκεί η έρευνα» και ότι τα υπόλοιπα 10 βρέφη της νεογνολογικής πτέρυγας μεταφέρθηκαν σε διαφορετικό τμήμα για να διασφαλιστεί ότι δεν εκτέθηκαν σε άλλα μολυσμένα υλικά.

Η ίδια πρόσθεσε: «Στο νοσοκομείο του Μπόλτζανο έχουμε εφαρμόσει όλα τα προληπτικά μέτρα για να αποτραπεί η μετάδοση μικροβίων. Το προσωπικό της πτέρυγας τηρεί αυστηρά τα μέτρα υγιεινής. Δυστυχώς, αυτές οι δύο περιπτώσεις δεν μπορούσαν να αποφευχθούν».

Την υπόθεση ερευνά η Εθνική Μονάδα Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ενώ η Εισαγγελία του Μπόλτζανο θα εξετάσει αν θα διατάξει αυτοψίες στα βρέφη για να καθοριστεί αν οι θάνατοι συνιστούν παραμέληση καθήκοντος.