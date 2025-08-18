Άγριο έγκλημα στην Κύπρο: 53χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα την 34χρονη σύντροφό του – Τραυμάτισε και τον 14χρονο γιο της 

Άγριο έγκλημα στην Κύπρο: 53χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα την 34χρονη σύντροφό του – Τραυμάτισε και τον 14χρονο γιο της 
Άγρια δολοφονία στην Χλώρακα της Κύπρου. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το philenews, ένας 53χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα την 34χρονη σύντροφο του, για άγνωστο ακόμη λόγο.

Βάσει των ίδιων πληροφοριών, ο φερόμενος ως δράστης τραυμάτισε και το 14χρονο παιδί της γυναίκας, που φαίνεται να ήταν αυτόπτης μάρτυρας στα όσα διαδραματίστηκαν. Το 14χρονο παιδί φέρει τραύμα από μαχαίρι στον λαιμό.

Στο σημείο μετέβησαν κλιμάκια του Εγκληματολογικού από το Αρχηγείο, του ΤΑΕ Πάφου, καθώς και ιατροδικαστές. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της, ενώ το μικρό παιδί της μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο 14χρονος φέρεται να τραυματίστηκε από τον 53χρονο στην προσπάθειά του να τον αποτρέψει να τραυματίσει τη μητέρα του. Όπως είπε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Πάφου Μιχάλης Νικολάου, ο φερόμενος ως δράστης δεν φαίνεται να είχε απασχολήσει την Αστυνομία στο παρελθόν, ωστόσο, όπως είπε, αυτό θα διερευνηθεί περαιτέρω.

Ο ίδιος έχει συλληφθεί και μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης αυτοτραυματίσθηκε μετά το φονικό με το μαχαίρι που κρατούσε, επιχειρώντας, όπως εκτιμούν οι Αρχές, να θέσει τέρμα στη ζωή του.

