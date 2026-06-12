Βρετανός καταδικάστηκε επειδή ενθάρρυνε μέσω βιντεοκλήσης 21χρονο Αμερικανό να βάλει τέλος στη ζωή του

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Ένας 21χρονος Βρετανός καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης έξι ετών και τεσσάρων μηνών επειδή ενθάρρυνε έναν συνομήλικό του από τις ΗΠΑ να βάλει τέλος στη ζωή του κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης.

Ο Ντίλαν Φίλαν καταδικάστηκε από δικαστήριο του Λιντς, αφού είχε δηλώσει ένοχος τον Μάρτιο για την ενθάρρυνση της αυτοκτονίας του Τράβις Ντάιερ στη Λουιζιάνα στις 30 Οκτωβρίου 2024, σύμφωνα με το Sky News.

Σύμφωνα με την Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος (CPS), στη βιντεοκλήση συμμετείχαν ακόμη δύο άτομα που βρίσκονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παραδόθηκε ο ίδιος στην αστυνομία

Στις 27 Μαρτίου 2025, ο Φίλαν εμφανίστηκε μαζί με τους γονείς του στα κεντρικά της αστυνομίας του Λιντς, όπου ανέφερε ότι είχε εμπλακεί στον θάνατο ενός άνδρα στη Λουιζιάνα, τον οποίο αποκαλούσε «Τάιλερ».

Αργότερα οι αρχές ταυτοποίησαν το θύμα ως τον Τράβις Ντάιερ.

Μετά τη σύλληψή του, ο 21χρονος προχώρησε σε πλήρεις ομολογίες, δηλώνοντας στους αστυνομικούς ότι είχε παρασυρθεί σε πιο σκοτεινές διαδικτυακές ομάδες στην πλατφόρμα Discord.

Οι δύο άνδρες επικοινωνούσαν για αρκετούς μήνες μέσω γραπτών μηνυμάτων και βιντεοκλήσεων πριν από τον θάνατο του Ντάιερ.

Επιπλέον κατηγορίες για πορνογραφικό υλικό

Οι έρευνες αποκάλυψαν επίσης ότι στο κινητό τηλέφωνο του Φίλαν υπήρχε άσεμνη εικόνα παιδιού καθώς και υλικό ακραίας πορνογραφίας.

Τον Μάιο, ο 21χρονος δήλωσε ένοχος για μία κατηγορία δημιουργίας άσεμνης εικόνας παιδιού και τρεις κατηγορίες κατοχής ακραίας πορνογραφίας, αδικήματα που δεν συνδέονταν με τον θάνατο του Αμερικανού.

Το δικαστήριο του επέβαλε ακόμη δεκαετή εντολή πρόληψης σεξουαλικής βλάβης.

«Μια βαθιά ανησυχητική υπόθεση»

Ο ανώτερος εισαγγελέας Άλεξ Τζόνσον χαρακτήρισε την υπόθεση «βαθιά ανησυχητική», κάνοντας λόγο για εκμετάλλευση ενός ευάλωτου νέου ανθρώπου μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

Από την πλευρά του, ο επιθεωρητής Νταν Ρίντγουεϊ της αστυνομίας του Λιντς δήλωσε ότι η υπόθεση απαιτούσε πολύπλοκη έρευνα με τη συνεργασία αμερικανικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Όπως σημείωσε, οι αρχές κατάφεραν να συγκεντρώσουν ψηφιακά στοιχεία από τη βιντεοκλήση και τις επικοινωνίες του κατηγορούμενου.

Ο Τράβις Ντάιερ ήταν γνωστό ότι αντιμετώπιζε δυσκολίες ψυχικής υγείας, ενώ δέκα χρόνια πριν από τον θάνατό του είχε χάσει τη μητέρα και τη μικρότερη αδελφή του σε τροχαίο δυστύχημα.