Κρίσιμη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να πραγματοποιήσει κρίσιμη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, με βασικό στόχο την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας απέναντι στις εντεινόμενες ρωσικές επιθέσεις, σύμφωνα με το BBC.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση του πολέμου, καθώς η Ρωσία έχει αυξήσει σημαντικά τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου, ενώ τη νύχτα η Μόσχα ανακοίνωσε ότι δέχθηκε μαζική ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στο επίκεντρο οι πύραυλοι Patriot

Ο Ζελένσκι αναμένεται να ζητήσει από τον Αμερικανό πρόεδρο να επιβεβαιώσει τη στήριξη που είχε εκφράσει νωρίτερα μέσα στον μήνα για την παραχώρηση άδειας στην Ουκρανία να παράγει αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot.

Η ουκρανική κυβέρνηση θεωρεί ότι οι αναχαιτιστικοί πύραυλοι είναι απαραίτητοι για την προστασία των μεγάλων πόλεων από τις αυξανόμενες βαλλιστικές επιθέσεις της Ρωσίας.

Ωστόσο, η συμπαραγωγή των προηγμένων πυραύλων PAC-2 και PAC-3 θεωρείται ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία, καθώς απαιτεί πολιτικές αποφάσεις, τεχνική συνεργασία και σημαντικό χρόνο για να υλοποιηθεί.

Την περασμένη εβδομάδα αντιπροσωπεία της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας Raytheon επισκέφθηκε το Κίεβο, με τον Ζελένσκι να δηλώνει ότι η εταιρεία εξέφρασε την πρόθεσή της να αναβαθμίσει περαιτέρω τη συνεργασία με την Ουκρανία.

Μαζική επίθεση με drones στη Μόσχα

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν ανακοίνωσε ότι η ρωσική πρωτεύουσα και η γύρω περιοχή δέχθηκαν επίθεση με περισσότερα από 390 ουκρανικά drones μέσα σε λίγες ώρες, από το βράδυ της Δευτέρας έως το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, η πλειονότητα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών αναχαιτίστηκε από την αντιαεροπορική άμυνα.

Βίντεο που επαλήθευσε το BBC δείχνουν ζημιές σε πολυκατοικία στην πόλη Τσέχοφ, νότια της Μόσχας, καθώς και πυρκαγιά σε αποθήκη στην περιοχή Μπερεζκί. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν θύματα.

Επίθεση σε ιρανικό πλοίο και νέες κατηγορίες κατά της Τεχεράνης

Το Σαββατοκύριακο οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικό φορτηγό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα, συνδέοντας την επιχείρηση με τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης.

Το Κίεβο χαρακτηρίζει το Ιράν «άμεσο συνεργό της ρωσικής επιθετικότητας», ενώ ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η Ρωσία παρείχε δορυφορικές εικόνες στην Τεχεράνη, διευκολύνοντας επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και χωρών του Κόλπου.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ζητήσει διευκρινίσεις από τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τους ισχυρισμούς αυτούς, προσθέτοντας πάντως ότι, ακόμη κι αν επιβεβαιωθούν, «δεν αλλάζουν τίποτα».

Πούτιν: «Δεν θα λυγίσουμε»

Μιλώντας στη ρωσική Δούμα, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε την Ουκρανία ότι χρησιμοποιεί «τρομοκρατικές μεθόδους» εναντίον αμάχων, διαβεβαιώνοντας ότι η Ρωσία θα επιτύχει τους στόχους της.

«Θα πετύχουμε τους στόχους μας και θα κάνουμε όλοι μαζί ό,τι χρειάζεται για τη νίκη, για τη Ρωσία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρέμβαση Τοκάγιεφ για εκεχειρία

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ κάλεσε τη Μόσχα να εξετάσει το ενδεχόμενο παγώματος των συγκρούσεων ώστε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις.

«Ίσως ήρθε η ώρα να παγώσει αυτή η σύγκρουση και να επιστρέψουμε στη φόρμουλα της Κωνσταντινούπολης 2.0», δήλωσε, αναφερόμενος στις συνομιλίες που είχαν ξεκινήσει λίγο μετά τη ρωσική εισβολή το 2022.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απέρριψε το ενδεχόμενο άμεσης κατάπαυσης του πυρός, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο «με δεδομένη τη στάση του Κιέβου».