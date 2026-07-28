Ολυμπιακός: «Η Νότιγχαμ Φόρεστ στέλνει δανεικό τον Γκουστάβο Σα στους Πειραιώτες» – Το δημοσίευμα της A’ Bola

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Αθλητισμός

Γκουστάβο Σα, Ολυμπιακός, Νότιγχαμ Φόρεστ
πηγή: INSTAGRAM (gustavo.sa_20)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πορτογαλική A’ Bola αναφέρει ότι «οριστικοποιήθηκε η συμφωνία μεταξύ της Φαμαλικάο και της Νότιγχαμ Φόρεστ, με επακόλουθο δανεισμό στον Ολυμπιακό» για τον Γκουστάβο Σα.
  • Ο Πορτογάλος μέσος θα δοθεί δανεικός στους Πειραιώτες για τουλάχιστον το πρώτο μισό της σεζόν, με το ποσό να φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
  • Ο 21χρονος αρχηγός της Φαμαλικάο έχει χρηματιστηριακή αξία 25 εκατομμύρια ευρώ και είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον της Γουέστ Χαμ πριν ναυαγήσει η συμφωνία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Γκουστάβο Σα πηγαίνει στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό… μέσω της Νότιγχαμ Φόρεστ, όπως αναφέρει σήμερα (28/7) η ιστοσελίδα της πορτογαλικής εφημερίδας A’ Bola στο πρώτο της θέμα , σημειώνοντας ότι «οριστικοποιήθηκε η συμφωνία μεταξύ της Φαμαλικάο και της Νότιγχαμ Φόρεστ, με επακόλουθο δανεισμό στον Ολυμπιακό».

Ο Πορτογάλος -αναφέρει- θα δοθεί δανεικός στον Ολυμπιακό, όπου θα παραμείνει τουλάχιστον για το πρώτο μισό της σεζόν που ξεκινά τώρα. Κάτι που έχει ήδη συμβεί με άλλους παίκτες, όπως ο Ντέιβιντ Κάρμο, για παράδειγμα, όταν έφυγε οριστικά από την Πόρτο.

Το ποσό θα φτάσει στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Να σημειωθεί ότι ο Γκουστάβο Σα ήταν πολύ κοντά σε μια μεταγραφή στη Γουέστ Χαμ στην Αγγλία, αλλά εν τω μεταξύ, η συμφωνία ναυάγησε, ενώ είχε ενδιαφερθεί και η Μπενφίκα.

Η χρηματιστηριακή του αξία στην εξειδικευμένη ιστοσελίδα transfermarkt είναι 25 εκατομμύρια ευρώ. To συμβόλαιο του 21χρονου αρχηγού, επιθετικού μέσου της Φαμαλικάο, λήγει το 2029.

 

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