Πρωτοφανείς εκκενώσεις στη Γαλλία λόγω των μεγάλων πυρκαγιών – Μακρόν: «Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες»

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Νέο κύμα καύσωνα απειλεί να αναζωπυρώσει τη γιγάντια δασική πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία, με τις αρχές να προχωρούν σε νέες μαζικές εκκενώσεις, καθώς περίπου 220.000 άνθρωποι έχουν ήδη αναγκαστεί να εγκαταλείψουν σπίτια και τουριστικά καταλύματα.

Οι αρχές της περιφέρειας Ζιρόντ διέταξαν την Τρίτη την απομάκρυνση περίπου 4.000 ακόμη ατόμων από κάμπινγκ, τουριστικά χωριά, εξοχικές κατοικίες και χώρους αναψυχής γύρω από το παραθαλάσσιο θέρετρο Λακανό, καθώς η αναμενόμενη άνοδος της θερμοκρασίας και οι άνεμοι προκαλούν έντονη ανησυχία για νέα αναζωπύρωση του μετώπου, αναφέρει ο Associated Press.

Η μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης σε καιρό ειρήνης

Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 22 Ιουλίου, βόρεια της λεκάνης του Αρκασόν, και μέχρι σήμερα έχει οδηγήσει στην εκκένωση 23 κοινοτήτων.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νινιέζ, πρόκειται πιθανότατα για τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης αμάχων που έχει πραγματοποιηθεί στη Γαλλία σε περίοδο ειρήνης.

Παρότι η φωτιά σταθεροποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και οι αναζωπυρώσεις τέθηκαν υπό έλεγχο, οι αρχές διευκρινίζουν ότι δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί, γεγονός που καθιστά αβέβαιη την επιστροφή των κατοίκων στις εστίες τους.

Η ζέστη και οι άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο

Η Météo-France προβλέπει θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή του Μπορντό, ενώ οι νοτιοδυτικοί άνεμοι, σε συνδυασμό με τους δυτικούς ανέμους από τον Ατλαντικό, ενδέχεται να προκαλέσουν νέες αναζωπυρώσεις.

Για τον λόγο αυτό, οι περιφέρειες Ζιρόντ και Λαντ τέθηκαν σε κίτρινο συναγερμό για καύσωνα.

«Βρισκόμαστε σε ένα ιδιαίτερα εύθραυστο σημείο. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε μάχη με τη φωτιά, παρά την αναμενόμενη άνοδο της θερμοκρασίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών της Γαλλίας, Ερίκ Μπροκάρντι.

There are these dark times when parts of France are burning… A France that will undoubtedly have to learn from its mistakes to better protect its forests and those who defend them. A huge thought goes out to our firefighters, who fight tirelessly at the risk of their lives.… pic.twitter.com/raXW8rCGfq — France Safety Travel (@francesafetytra) July 28, 2026

Η μεγαλύτερη πυρκαγιά στη Γαλλία εδώ και δεκαετίες

Η πυρκαγιά έχει ήδη κατακάψει περίπου 420.000 στρέμματα, αποτελώντας τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στη Γαλλία από τη μεγάλη πυρκαγιά του 1949 στη Λαντ της Γασκώνης, όταν είχαν καεί περίπου 500.000 στρέμματα.

Συνολικά, από τις αρχές του 2026 έχουν καεί περίπου 920.000 στρέμματα σε ολόκληρη τη γαλλική επικράτεια, γεγονός που καθιστά τη φετινή χρονιά τη χειρότερη των τελευταίων 20 ετών, σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα του ευρωπαϊκού συστήματος παρακολούθησης πυρκαγιών EFFIS.

Στον δήμο Λε Πορζ, δυτικά του Μπορντό, περίπου 240 κατοικίες έχουν καταστραφεί, ενώ 93 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί από την έναρξη της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, παραμένουν κλειστά τμήματα του αυτοκινητοδρόμου A63, ενώ έχει διακοπεί μεγάλο μέρος της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας νότια του Μπορντό, με εξαίρεση τη γραμμή προς την Τουλούζη.

Μακρόν: «Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επισκέφθηκε το επιχειρησιακό κέντρο πυρόσβεσης και διάσωσης (CODIS), προειδοποίησε ότι η μάχη με τις φλόγες απέχει πολύ από το τέλος της.

«Οι εβδομάδες που έρχονται θα είναι δύσκολες και πρέπει να αντέξουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση δέχεται έντονη κριτική από την αντιπολίτευση για ελλείψεις στην πολιτική προστασία και για την κατάσταση του γερασμένου στόλου των πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair.

Στο μεταξύ, η Τουρκία ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Γαλλίας για διεθνή βοήθεια, αποστέλλοντας δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη για την ενίσχυση των επιχειρήσεων κατάσβεσης.