Σύρος: Ναυαγοσώστρια έσωσε πατέρα και τις 4 ανήλικες κόρες του – Η φουσκωτή βάρκα τους παρασύρθηκε από τον αέρα

Σήμερα νωρίς το μεσημέρι, στη Σύρο, μία ναυαγοσώστρια διέσωσε έναν Γάλλο τουρίστα και τις τέσσερις ανήλικες κόρες του, αφού η φουσκωτή τους βάρκα παρασύρθηκε από ισχυρούς ανέμους. Η άμεση επέμβαση της ναυαγοσώστριας Παρασκευής ήταν καθοριστική, μεταφέροντας με ασφάλεια ολόκληρη την οικογένεια στην ακτή, παρά το γεγονός ότι ο πατέρας είχε αγνοήσει προηγούμενες συστάσεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας Γάλλος τουρίστας και οι τέσσερις ανήλικες κόρες του παρασύρθηκαν με φουσκωτή βάρκα από τους ισχυρούς ανέμους στην παραλία της Βάρης στη Σύρο.
  • Η άμεση και ψύχραιμη επέμβαση της ναυαγοσώστριας Παρασκευής αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς κατάφερε να μεταφέρει με ασφάλεια ολόκληρη την οικογένεια στην ακτή.
  • Η ναυαγοσώστρια μπήκε άμεσα στο νερό με τη σανίδα και το rescue can, οδηγώντας τους με ασφάλεια στην ξηρά. Στην ακτή, η μητέρα έπεσε κλαίγοντας στην αγκαλιά της, ενώ και τα παιδιά την αγκάλιασαν συγκινημένα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν σήμερα νωρίς το μεσημέρι (Τρίτη 28 Ιουλίου) στην παραλία της Βάρης στη Σύρο, όταν ένας Γάλλος τουρίστας και οι τέσσερις ανήλικες κόρες του παρασύρθηκαν με φουσκωτή βάρκα από τους ισχυρούς ανέμους.

Η άμεση και ψύχραιμη επέμβαση της ναυαγοσώστριας Παρασκευής, της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής, αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς κατάφερε να μεταφέρει με ασφάλεια ολόκληρη την οικογένεια στην ακτή.

Η φουσκωτή βάρκα παρασύρθηκε από τον αέρα

Ο πατέρας με τα τέσσερα κοριτσάκια (κάτω των 10 ετών) απομακρύνθηκε με φουσκωτή βάρκα από την ακτή, παρά τις συστάσεις που του έγιναν από την ναυαγοσώστρια. Η βάρκα άρχισε να παρασύρεται από τον αέρα και η μητέρα που βρισκόταν στην ακτή άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Ευτυχώς όλα τα παιδιά φορούσαν σωσίβια, όχι όμως και ο πατέρας.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, η Παρασκευή μπήκε άμεσα στο νερό με τη ναυαγοσωστική σανίδα και το rescue can. Προσέγγισε την οικογένεια, τοποθέτησε δύο παιδιά στη σανίδα και ρυμούλκησε με το rescue can τους υπόλοιπους, οδηγώντας τους με ασφάλεια στην πλησιέστερη ξηρά.

Έκλαιγε η μητέρα, έπεσε στην αγκαλιά της ναυαγοσώστριας

Μόλις έφτασαν στην ακτή, η μητέρα έπεσε κλαίγοντας στην αγκαλιά της ναυαγοσώστριας, ενώ και τα παιδιά την αγκάλιασαν συγκινημένα, ευχαριστώντας την για τη διάσωσή τους.

 

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