Σύρος: Ναυαγοσώστρια έσωσε πατέρα και τις 4 ανήλικες κόρες του – Η φουσκωτή βάρκα τους παρασύρθηκε από τον αέρα

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν σήμερα νωρίς το μεσημέρι (Τρίτη 28 Ιουλίου) στην παραλία της Βάρης στη Σύρο, όταν ένας Γάλλος τουρίστας και οι τέσσερις ανήλικες κόρες του παρασύρθηκαν με φουσκωτή βάρκα από τους ισχυρούς ανέμους.

Η άμεση και ψύχραιμη επέμβαση της ναυαγοσώστριας Παρασκευής, της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής, αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς κατάφερε να μεταφέρει με ασφάλεια ολόκληρη την οικογένεια στην ακτή.

Η φουσκωτή βάρκα παρασύρθηκε από τον αέρα

Ο πατέρας με τα τέσσερα κοριτσάκια (κάτω των 10 ετών) απομακρύνθηκε με φουσκωτή βάρκα από την ακτή, παρά τις συστάσεις που του έγιναν από την ναυαγοσώστρια. Η βάρκα άρχισε να παρασύρεται από τον αέρα και η μητέρα που βρισκόταν στην ακτή άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Ευτυχώς όλα τα παιδιά φορούσαν σωσίβια, όχι όμως και ο πατέρας.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, η Παρασκευή μπήκε άμεσα στο νερό με τη ναυαγοσωστική σανίδα και το rescue can. Προσέγγισε την οικογένεια, τοποθέτησε δύο παιδιά στη σανίδα και ρυμούλκησε με το rescue can τους υπόλοιπους, οδηγώντας τους με ασφάλεια στην πλησιέστερη ξηρά.

Έκλαιγε η μητέρα, έπεσε στην αγκαλιά της ναυαγοσώστριας

Μόλις έφτασαν στην ακτή, η μητέρα έπεσε κλαίγοντας στην αγκαλιά της ναυαγοσώστριας, ενώ και τα παιδιά την αγκάλιασαν συγκινημένα, ευχαριστώντας την για τη διάσωσή τους.