Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά – Στο νοσοκομείο η ένοικος για προληπτικούς λόγους

Σήμερα το μεσημέρι ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έθεσαν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο, ενώ μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

πυροσβεστική
ΦΩΤΟ αρχείου ΙΝΤΙΜΕ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναστάτωση σήμερα Τρίτη το μεσημέρι στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα.
  • Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τέσσερα οχήματα και δέκα πυροσβέστες έθεσαν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της.
  • Μία γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αναστάτωση επικράτησε σήμερα το μεσημέρι στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα.

Η πυρκαγιά σύμφωνα με την ΕΡΤ εκδηλώθηκε στον χώρο της κουζίνας, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με δέκα πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της.

Από το διαμέρισμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μία γυναίκα, ένοικος του σπιτιού, στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ