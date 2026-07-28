Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά – Στο νοσοκομείο η ένοικος για προληπτικούς λόγους

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Αναστάτωση επικράτησε σήμερα το μεσημέρι στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα.

Η πυρκαγιά σύμφωνα με την ΕΡΤ εκδηλώθηκε στον χώρο της κουζίνας, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με δέκα πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της.

Από το διαμέρισμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μία γυναίκα, ένοικος του σπιτιού, στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.