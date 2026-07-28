Φάλαινα στον Παγασητικό: Τη χάζευαν οι λουόμενοι στην ακτή του Βόλου – ΒΙΝΤΕΟ

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Μία ευχάριστη έκπληξη συνάντησαν οι λουόμενοι σε παραλία του Βόλου, όταν είδαν στα ανοιχτά μία φάλαινα φυσητήρα να κάνει βουτιές και να παίζει στην επιφάνεια του νερού.

Σύμφωνα με τον «Ταχυδρόμο», η φάλαινα έκανε την εμφάνιση της στην παραλία του Καρνάγιου την Κυριακή το μεσημέρι, με αυτόπτες μάρτυρες να καταγράφουν το σπάνιο θέαμα, παρακολουθώντας από την ακτή με επιφωνήματα ενθουσιασμού.

Τα περισσότερα είδη φαλαινών προτιμούν ανοιχτές θάλασσες και μεγάλα βάθη, γεγονός που καθιστά την εμφάνισή τους κοντά στις ελληνικές ακτές ασυνήθιστη.

Σύμφωνα με περιβαλλοντικές οργανώσεις, στη Μεσόγειο απαντώνται λίγα είδη φαλαινών, με πιο συχνές παρουσίες τους φυσητήρες, το μεγαλύτερο θηλαστικό που ζει μόνιμα στη λεκάνη της Μεσογείου, κυρίως στο Ιόνιο και πολύ σπανιότερα στο Αιγαίο.

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