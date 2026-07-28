Κορινθία: Προθεσμία για την Παρασκευή πήραν οι 3 συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη και την πυρκαγιά στο εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέποντα λειτουργίας της επιχείρησης, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ως υπαίτιοι των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά.

Οι τρεις συλληφθέντες ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή 31 Αυγούστου.

Τι θα ισχυριστούν

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι τρεις συλληφθέντες θα ισχυριστούν ότι είχαν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και ότι η επιχείρηση λειτουργούσε καθόλα νόμιμα. Επίσης αναμένεται να υποστηρίξουν οι εργασίες γίνονταν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες μελέτες, τις οδηγίες και τα απαραίτητα πρωτόκολλα.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που έχουν σχηματίσει οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, η έκρηξη φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης. Από το σημείο εκείνο η φωτιά επεκτάθηκε με μεγάλη ταχύτητα σε ολόκληρη τη μονάδα, η οποία έγινε στάχτες. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ερευνάται εάν υπήρξε διαρροή από σωλήνα που περνούσε από τη δεξαμενή και μετέφερε προπάνιο.

Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν από τις πραγματογνωμοσύνες της Πυροσβεστικής και των τεχνικών υπηρεσιών. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον χώρο, τα μηχανήματα και τις σωληνώσεις. Παράλληλα, συλλέγονται στοιχεία, καταθέσεις και τεχνικά ευρήματα.

Δείτε φωτογραφίες:

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το εσωτερικό του εργοστασίου καταγράφει τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το εσωτερικό του εργοστασίου στα Εξαμίλια Κορινθίας, την στιγμή της ισχυρής έκρηξης, είδε νωρίτερα το φως της δημοσιότητας.

Στις εικόνες από κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται στο εσωτερικό του εργοστασίου και μεταδίδει το ERTNews καταγράφεται η ισχυρή έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει η μεγάλη φωτιά, που κατέστρεψε ολοσχερώς το εργοστάσιο. Σε άλλο βίντεο, από εξωτερικό χώρο, διακρίνεται ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού να βγαίνει από το κτίριο, με μαρτυρίες να κάνουν λόγο ότι η έκρηξη ακούστηκε ακόμη και στο Λουτράκι.

Ένας 67χρονος εργαζόμενος, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε παροχή υγραερίου όταν σημειώθηκε η έκρηξη, έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του. Η σορός του εντοπίστηκε απανθρακωμένη από τους πυροσβέστες.

Εντός του εργοστασίου, εκείνη την στιγμή, βρίσκονταν και άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι, οι οποίοι πρόλαβαν να βγουν την τελευταία στιγμή. Στα Επείγοντα του νοσοκομείου Κορίνθου μεταφέρθηκε ένας κηπουρός, ο οποίος εργαζόταν σε εξωτερικό χώρο, κοντά στο εργοστάσιο, και υπέστη εγκαύματα στο χέρι. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από το εσωτερικό του εργοστασίου:

Το χρονικό της τραγωδίας

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7), προκαλώντας πυρκαγιά που μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατέστρεψε ολοσχερώς το εργοστάσιο. Οι κάτοικοι των Εξαμιλίων άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο και στη συνέχεια είδαν ένα πυκνό μαύρο σύννεφο καπνού και φλόγες να ξεπηδούν από τις εγκαταστάσεις.

Το ωστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό, ώστε έγινε αισθητό ακόμη και σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων, με κατοίκους στην Κόρινθο και το Λουτράκι να αναφέρουν ότι άκουσαν την έκρηξη, ενώ όσοι βρίσκονταν σε ακτίνα περίπου 1,5 χιλιομέτρου περιέγραψαν τη δόνηση σαν μικρό σεισμό.

Στο σημείο επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και πεζοπόρο τμήμα της 1ης ΕΜΟΔΕ, που κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά μέσα σε περίπου μία ώρα. Ωστόσο παρέμεναν στις εγκαταστάσεις για αρκετές ακόμη ώρες, καθώς υπήρχαν συνεχείς αναζωπυρώσεις και ιδιαίτερα υψηλό θερμικό φορτίο.

Περίπου 16 ώρες μετά την έκρηξη και τη φωτιά, η ατμόσφαιρα στην περιοχή παρέμενε αποπνικτική, με έντονη τη μυρωδιά του καπνού και εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.