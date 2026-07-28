Φρίκη στις ΗΠΑ: Μεθυσμένος χειριστής σκάφους αποκεφάλισε γυναίκα πέφτοντας πάνω στη βάρκα της με σχεδόν 130 χλμ/ώρα

Μια 48χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στον ποταμό Φοξ του Ιλινόις, όταν σκάφος που οδηγούσε μεθυσμένος 45χρονος, ο Ρίτσαρντ Στίβενσον, προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στη βάρκα της. Ο Στίβενσον κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, έχοντας ιστορικό παρόμοιων παραβάσεων.

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Διεθνή Νέα

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον Ρίτσαρντ Στίβενσον να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στον ποταμό λίγο πριν από τη θανατηφόρα σύγκρουση. Πηγή: New York Post
Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον Ρίτσαρντ Στίβενσον να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στον ποταμό λίγο πριν από τη θανατηφόρα σύγκρουση. Πηγή: New York Post
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια 48χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της με φρικτό τρόπο στον ποταμό Φοξ, στην πολιτεία του Ιλινόις, όταν σκάφος που οδηγούσε μεθυσμένος 45χρονος προσέκρουσε με ταχύτητα περίπου 129 χιλιομέτρων την ώρα στη βάρκα της.
  • Ο 45χρονος χειριστής, Ρίτσαρντ Στίβενσον, είχε συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα δυόμισι φορές πάνω από το νόμιμο όριο και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ με επιβαρυντικές περιστάσεις.
  • Ο κατηγορούμενος είχε ιστορικό παραβάσεων, με τρεις προηγούμενες κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ ο αναπληρωτής εισαγγελέας τον περιέγραψε ως «μια ωρολογιακή βόμβα που τελικά εξερράγη».

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Μια 48χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της με φρικτό τρόπο στον ποταμό Φοξ, στην πολιτεία του Ιλινόις των ΗΠΑ, όταν σκάφος που οδηγούσε μεθυσμένος 45χρονος προσέκρουσε με ταχύτητα περίπου 129 χιλιομέτρων την ώρα στη βάρκα της.

Ο Ρίτσαρντ Στίβενσον, 45 ετών, κατηγορείται ότι το απόγευμα του Σαββάτου έριξε το μήκους 9,5 μέτρων πλωτό σκάφος του στο πίσω μέρος μικρότερης βάρκας μήκους περίπου έξι μέτρων, σε ζώνη όπου απαγορεύεται η ανάπτυξη ταχύτητας λόγω κυματισμού.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η 48χρονη γυναίκα αποκεφαλίστηκε, ενώ ο σύζυγός της τραυματίστηκε. Η γυναίκα ανακηρύχθηκε νεκρή επί τόπου, αναφέρει η New York Post.

Ο 45χρονος Ρίτσαρντ Στίβενσον οδηγείται στο δικαστήριο, όπου διατάχθηκε η προφυλάκισή του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.Φωτογραφία: McHenry County Government Center
Ο 45χρονος Ρίτσαρντ Στίβενσον οδηγείται στο δικαστήριο, όπου διατάχθηκε η προφυλάκισή του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.
Φωτογραφία: McHenry County Government Center

Είχε υπερδιπλάσιο αλκοόλ από το νόμιμο όριο

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, ο Στίβενσον βρισκόταν κοντά στο σκάφος του, δίπλα στη γραμμή των δέντρων. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι εξετάσεις έδειξαν ότι η συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα του ήταν περίπου 0,20%, δηλαδή δυόμισι φορές πάνω από το νόμιμο όριο.

Μάρτυρες κατέθεσαν ότι ο 45χρονος κατανάλωνε αλκοόλ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ βίντεο από κάμερες ασφαλείας τον καταγράφουν να κινείται με υπερβολική ταχύτητα τόσο στον ποταμό Φοξ όσο και στην περιοχή Chain O’Lakes, λίγο πριν από τη σύγκρουση, η οποία σημειώθηκε περίπου στις 14:30 τοπική ώρα.

«Ήταν μια ωρολογιακή βόμβα»

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο αναπληρωτής εισαγγελέας Μπράιαν Μίλερ περιέγραψε τον κατηγορούμενο ως «μια ωρολογιακή βόμβα που τελικά εξερράγη».

Ο Στίβενσον κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για δύο περιπτώσεις οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ με επιβαρυντικές περιστάσεις, ενώ ο δικαστής διέταξε να παραμείνει προφυλακισμένος μέχρι τη δίκη του.

Είχε ιστορικό παραβάσεων

Σύμφωνα με την εισαγγελία της κομητείας ΜακΧένρι, ο 45χρονος είχε κατηγορηθεί τρεις φορές στο παρελθόν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, άλλες τρεις φορές για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ είχε ακόμη τέσσερις καταδίκες για υπερβολική ταχύτητα.

Η επόμενη εμφάνισή του ενώπιον του δικαστηρίου έχει οριστεί για τις 5 Αυγούστου.

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