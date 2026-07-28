Λευκός Οίκος: «Θετική και εποικοδομητική» η συνάντηση Τραμπ -Νετανιάχου – Στο επίκεντρο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν

Θετικές και εποικοδομητικές χαρακτήρισε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαιν Λεβίτ τις επαφές που είχε νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου χωρίς να προσδιορίσει περισσότερα.

Στην πρώτη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι η συζήτηση περιορίστηκε την πώληση των πυραύλων Patriot για την ανάσχεση της ρωσικής επιθετικότητας. Ενώ, πιο περιεκτική φαίνεται να ήταν η 90λεπτη επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς στο επίκεντρο βρέθηκε το Ιράν.

«Ο πρόεδρος Τραμπ μόλις ολοκλήρωσε τις συνομιλίες του στο Οβάλ Γραφείο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρωθυπουργό Νετανιάχου. Αυτές οι δύο συναντήσεις ήταν θετικές και εποικοδομητικές» ανέφερε στην πλατφόρμα Χ η Κάρολαϊν Λέβιτ.

Η συνάντηση με τον Νετανιάχου έγινε κεκλεισμένων των θυρών και κράτησε περίπου μιάμιση ώρα. Παρόντες ήταν επίσης ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανάρτησε στη συνέχεια φωτογραφίες των δύο ηγετών να χαμογελούν πλατιά, ο ένας δίπλα στον άλλον.

Αυτή ήταν η πρώτη συνάντησή τους από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και η όγδοη συνολικά αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ.

Νέες απειλές Τραμπ κατά Ιράν

Νωρίτερα σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές προς το Ιράν. «Θα πρέπει να καταστρέψουμε το (σ.σ. πυρηνικό εργοστάσιο) Pickaxe Mountain αν δεν κάνουμε συμφωνία. Δεν κάνουμε συμφωνία, θα το καταστρέψουμε πολύ εύκολα», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

נפגש כעת בבית הלבן עם ידידי, נשיא ארה״ב דונלד טראמפ 🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/IGqK52dlwO — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) July 28, 2026

Με αυτόν τον τρόπο, τόσο ο Τραμπ όσο Νετανιάχου επαναφέρουν την απειλή για καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, παρότι η Τεχεράνη έχει διαβεβαιώσει ότι αξιοποιεί την πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε σήμερα το θέμα των πυρηνικών του Ιράν, αν και έσπευσε να πει ότι θέλει να αποφύγει τη στοχοθέτηση γεφυρών και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν «εάν είναι δυνατόν», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Στο επίκεντρο η πυρηνική εγκατάσταση Pickaxe Mountain

«Έγιναν καλές συνομιλίες με το Ιράν, αν και μπορεί να στοχοθετήσουμε το όρος Πίκαξ καθώς και γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη», υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ .

«Είναι μια πολύ, πολύ ευαίσθητη ισορροπία. Επομένως νομίζω ότι έχουμε μια πολύ ισχυρή θέση αυτή τη στιγμή. Ξέρουν πως θα το κάνω αυτό αν δεν κάνουν συμφωνία», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν μπορούμε πια να τους έχουμε να σπάνε συμφωνίες», υπογράμμισε αναφερόμενος στο Ιράν.

Ερωτηθείς σχετικά με αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επρόκειτο να του παραδώσει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση που συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν γνωστή στη Δύση ως Pickaxe Mountain. Πρόκειται για μια οχυρωμένη εγκατάσταση σε μεγάλο βάθος κάτω από το έδαφος κοντά σε μία από τις κυριότερες πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης.

«Δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι για να μου το πει. Ο Μπίμπι μου το λέει αυτό επειδή θέλει να συνεχίσω να ασχολούμαι», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στον Νετανιάχου.

«Ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει στο Pickaxe Mountain. Δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Εξουδετερώσαμε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις τους, και θα πρέπει να καταστρέψουμε το Pickaxe Mountain αν δεν κάνουμε συμφωνία. Δεν κάνουμε συμφωνία, θα το καταστρέψουμε πολύ εύκολα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.