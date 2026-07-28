Λευκός Οίκος: «Θετική και εποικοδομητική» η συνάντηση Τραμπ -Νετανιάχου – Στο επίκεντρο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε σήμερα θετικές και παραγωγικές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπου συζητήθηκε η πώληση πυραύλων Patriot, και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στη συνάντηση με τον Νετανιάχου, στο επίκεντρο βρέθηκε το Ιράν, με τον Τραμπ να εξαπολύει νέες απειλές για την καταστροφή της πυρηνικής εγκατάστασης «Pickaxe Mountain» εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Χ/ ΤΡΑΜΠ - ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Χ/ ΤΡΑΜΠ - ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε θετικές και παραγωγικές συναντήσεις με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τη συζήτηση με τον Ουκρανό πρόεδρο να επικεντρώνεται στην πώληση πυραύλων Patriot.
  • Στην επικοινωνία του Τραμπ με τον Νετανιάχου στο επίκεντρο βρέθηκε το Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εξαπολύει νέες απειλές: «Θα πρέπει να καταστρέψουμε το Pickaxe Mountain αν δεν κάνουμε συμφωνία».
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε την απειλή για καταστροφή της πυρηνικής εγκατάστασης «Pickaxe Mountain» στο Ιράν, τονίζοντας: «Ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει… θα το καταστρέψουμε πολύ εύκολα» εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Θετικές και εποικοδομητικές χαρακτήρισε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαιν Λεβίτ τις επαφές που είχε νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου χωρίς να προσδιορίσει περισσότερα.

Στην πρώτη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι η συζήτηση περιορίστηκε την πώληση των πυραύλων Patriot για την ανάσχεση της ρωσικής επιθετικότητας. Ενώ, πιο περιεκτική φαίνεται να ήταν η 90λεπτη επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς στο επίκεντρο βρέθηκε το Ιράν.

«Ο πρόεδρος Τραμπ μόλις ολοκλήρωσε τις συνομιλίες του στο Οβάλ Γραφείο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρωθυπουργό Νετανιάχου. Αυτές οι δύο συναντήσεις ήταν θετικές και εποικοδομητικές» ανέφερε στην πλατφόρμα Χ η Κάρολαϊν Λέβιτ.

Η συνάντηση με τον Νετανιάχου έγινε κεκλεισμένων των θυρών και κράτησε περίπου μιάμιση ώρα. Παρόντες ήταν επίσης ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανάρτησε στη συνέχεια φωτογραφίες των δύο ηγετών να χαμογελούν πλατιά, ο ένας δίπλα στον άλλον.

Αυτή ήταν η πρώτη συνάντησή τους από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και η όγδοη συνολικά αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ.

 

 

Νέες απειλές Τραμπ κατά Ιράν

Νωρίτερα σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές προς το Ιράν. «Θα πρέπει να καταστρέψουμε το (σ.σ. πυρηνικό εργοστάσιο) Pickaxe Mountain αν δεν κάνουμε συμφωνία. Δεν κάνουμε συμφωνία, θα το καταστρέψουμε πολύ εύκολα», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Με αυτόν τον τρόπο, τόσο ο Τραμπ όσο Νετανιάχου επαναφέρουν την απειλή για καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, παρότι η Τεχεράνη έχει διαβεβαιώσει ότι αξιοποιεί την πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε σήμερα το θέμα των πυρηνικών του Ιράν, αν και έσπευσε να πει ότι θέλει να αποφύγει τη στοχοθέτηση γεφυρών και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν «εάν είναι δυνατόν», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Στο επίκεντρο η πυρηνική εγκατάσταση Pickaxe Mountain

«Έγιναν καλές συνομιλίες με το Ιράν, αν και μπορεί να στοχοθετήσουμε το όρος Πίκαξ καθώς και γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη», υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ .

«Είναι μια πολύ, πολύ ευαίσθητη ισορροπία. Επομένως νομίζω ότι έχουμε μια πολύ ισχυρή θέση αυτή τη στιγμή. Ξέρουν πως θα το κάνω αυτό αν δεν κάνουν συμφωνία», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν μπορούμε πια να τους έχουμε να σπάνε συμφωνίες», υπογράμμισε αναφερόμενος στο Ιράν.

Ερωτηθείς σχετικά με αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επρόκειτο να του παραδώσει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση που συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν γνωστή στη Δύση ως Pickaxe Mountain. Πρόκειται για μια οχυρωμένη εγκατάσταση σε μεγάλο βάθος κάτω από το έδαφος κοντά σε μία από τις κυριότερες πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης.

«Δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι για να μου το πει. Ο Μπίμπι μου το λέει αυτό επειδή θέλει να συνεχίσω να ασχολούμαι», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στον Νετανιάχου.

«Ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει στο Pickaxe Mountain. Δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Εξουδετερώσαμε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις τους, και θα πρέπει να καταστρέψουμε το Pickaxe Mountain αν δεν κάνουμε συμφωνία. Δεν κάνουμε συμφωνία, θα το καταστρέψουμε πολύ εύκολα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ