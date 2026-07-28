Γιάννης Παπαμιχαήλ: Απαγορεύει χρήση του ονόματος και της εικόνας της Αλίκης Βουγιουκλάκη χωρίς την άδειά του

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ τοποθετήθηκε δημόσια, απαγορεύοντας τη χρήση του ονόματος και της εικόνας της μητέρας του, Αλίκης Βουγιουκλάκη, χωρίς την προηγούμενη άδειά του.

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Γιάννης Παπαμιχαήλ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ γνωστοποίησε πως δεν επιτρέπει πλέον σε κανέναν να χρησιμοποιεί το όνομα, τη φωτογραφία ή οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά τη μητέρα του, Αλίκη Βουγιουκλάκη, χωρίς την προηγούμενη έγκρισή του.
  • Η δημόσια τοποθέτηση του Γιάννη Παπαμιχαήλ έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συμπλήρωση 30 ετών από την απώλεια της κορυφαίας Ελληνίδας σταρ.
  • Δεν συναινεί στη δημιουργία, αλλοίωση ή επεξεργασία εικόνων της Αλίκης Βουγιουκλάκη μέσω εφαρμογών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τη χρήση του ονόματος και της εικόνας της μητέρας του, Αλίκης Βουγιουκλάκη, λίγες ημέρες μετά τη συμπλήρωση 30 ετών από την απώλεια της κορυφαίας Ελληνίδας σταρ.

Με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της αείμνηστης ηθοποιού στο Instagram, ο μοναχογιός της γνωστοποίησε πως δεν επιτρέπει πλέον σε κανέναν να χρησιμοποιεί το όνομα, τη φωτογραφία ή οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά τη μητέρα του χωρίς την προηγούμενη έγκρισή του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επισημαίνοντας ότι δε συναινεί στη δημιουργία, αλλοίωση ή επεξεργασία εικόνων της Αλίκης Βουγιουκλάκη μέσω εφαρμογών και εργαλείων AI.

Δείτε την ανάρτηση:

«Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε το όνομα και η εικόνα της μητέρας μου χωρίς την άδειά μου. Επίσης δεν επιτρέπω την εικόνα της μητέρας μου με χρήση AI» αναφέρει ο Γιάννης Παπαμιχαήλ.

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