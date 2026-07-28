Κικίλιας για ακτοπλοϊκά εισιτήρια: «Πετύχαμε να μην αυξηθούν οι τιμές για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά»

Στη συγκράτηση των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, παρά τις πιέσεις από τον πόλεμο και την ενεργειακή κρίση, καθώς και στις σημαντικές εκπτώσεις που έχουν προκύψει μέσω του ανταγωνισμού, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Όπως υπογράμμισε ο Βασίλης Κικίλιας «οι διεθνείς εξελίξεις και η άνοδος των καυσίμων διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για την ακτοπλοΐα» και σημείωσε ότι «πέρυσι η αγορά είχε ανακοινώσει αυξήσεις 15%, λόγω του κόστους των πράσινων καυσίμων που συνδέεται με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ωστόσο καταφέραμε οι αυξήσεις αυτές να μην υλοποιηθούν, καθώς αντισταθμίστηκαν με την παρέμβασή μας να μειωθούν κατά 50% τα λιμενικά τέλη. Και φέτος η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Ναυτιλίας βρήκαμε τρόπο να αποτρέψουμε νέες αυξήσεις, ενώ παράλληλα ο ανταγωνισμός οδήγησε σε στοχευμένες εκπτώσεις από 25% έως 42% στα ταχύπλοα και στα συμβατικά πλοία για οικογένειες, παρέες τριών ατόμων, εισιτήρια μετ’ επιστροφής, οικονομική θέση και αυτοκίνητα».

Ξεκαθάρισε ότι οι τιμές καθορίζονται από την αγορά και ελέγχονται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, υπογραμμίζοντας το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσει η παρουσία περισσότερων εταιρειών, που οδηγεί σε πραγματικό ανταγωνισμός προς όφελος των ταξιδιωτών.

Ειδικά για τη Ραφήνα, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι «είναι τρεις ακτοπλοϊκές εταιρείες εκεί και ο μεταξύ τους ανταγωνισμός έχει οδηγήσει σε εκπτώσεις έως 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες γυρνάνε τον κόσμο πίσω και τα αυτοκίνητά του από τις Δυτικές Κυκλάδες με 1 μόνο ευρώ».

Πρόσθεσε, δε, ότι το πλοίο αποτελεί λαϊκό μέσο μαζικής μεταφοράς, κρίσιμο για τους νησιώτες, τον τουρισμό και την ελληνική οικογένεια, σημειώνοντας παράλληλα τη στήριξη που παρέχει το νησιωτικό ισοδύναμο.

«Δηλώνω για μία ακόμη φορά ότι μας ενδιαφέρουν οι πολλοί και θα στηρίξουμε τους πολλούς και τη δυνατότητα και το δικαίωμα που έχει μία ελληνική οικογένεια με τα παιδάκια, τους δύο γονείς, να πάνε σε ένα νησί να δουν τον παππού, τη γιαγιά ή να κάνουν μία βδομάδα διακοπές. Αυτό ούτε το θεωρούμε πολυτέλεια ούτε θεωρούμε ότι πρέπει να είναι Ίμπιζα ή Saint Tropez ή Κάννες τα νησιά μας. Τα νησιά μας είναι για όλους, είναι τα στολίδια μας, είναι τα διαμάντια μας», τόνισε.

Κλείνοντας, δεσμεύθηκε ότι η κυβερνητική προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών και την περαιτέρω μείωσή τους μέσω εκπτώσεων θα συνεχιστεί: «Και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παλεύουμε με νύχια και με δόντια να τα συγκρατήσουμε- και είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό- και να τα μειώσουμε με τις εκπτώσεις» είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.