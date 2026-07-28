Φωτιά στην Πάρο: Ενισχύονται οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Ενισχύονται περαιτέρω οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς στην Πάρο.
Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30, σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.
Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μια αερομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και 1 μηχάνημα έργου.
Επίσης μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς:
2 πυροσβέστες με 1 όχημα από τη Σύρο,
4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από τη Νάξο,
ενώ από Πειραιά θα μεταβούν
10 πυροσβέστες με 5 οχήματα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.), 2 πυροσβέστες με 1 όχημα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων και 2 πυροσβέστες με 1 όχημα από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών
Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, την επιχείρηση κατάσβεσης συντονίζει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.
Τα δύο μηνύματα του 112
Υπενθυμίζεται ότι:
1. Στις 15:28 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, με το οποίο κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς την Αλυκή και
2. στις 14:42 είχε προηγηθεί μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις ευρύτερες περιοχές των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζά, επίσης προς την Αλυκή.