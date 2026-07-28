Φωτιά στην Πάρο: Ενισχύονται οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Ενισχύονται περαιτέρω οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς στην Πάρο. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30 σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες, οδηγώντας στην έκδοση δύο μηνυμάτων από το 112 για απομάκρυνση κατοίκων προς την Αλυκή. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, καθώς και εθελοντές και μέσα του Δήμου Πάρου, ενώ συντονίζει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

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φωτιά στην Πάρο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ενισχύονται περαιτέρω οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς στην Πάρο.\n- Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30, σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.\n- Δύο μηνύματα εκδόθηκαν από το 112, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζά να απομακρυνθούν προς την Αλυκή.

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Ενισχύονται περαιτέρω οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς στην Πάρο.

Μαίνεται η φωτιά στην Πάρο: Μηνύματα του 112 για εκκένωση 5 περιοχών – Επιχειρούν 12 εναέρια μέσα

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30, σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μια αερομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και 1 μηχάνημα έργου.

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Επίσης μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς:

2 πυροσβέστες με 1 όχημα από τη Σύρο,
4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από τη Νάξο,
ενώ από Πειραιά θα μεταβούν
10 πυροσβέστες με 5 οχήματα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.), 2 πυροσβέστες με 1 όχημα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων και 2 πυροσβέστες με 1 όχημα από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών

Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, την επιχείρηση κατάσβεσης συντονίζει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τα δύο μηνύματα του 112

Υπενθυμίζεται ότι:

1. Στις 15:28 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, με το οποίο κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς την Αλυκή και
2. στις 14:42 είχε προηγηθεί μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις ευρύτερες περιοχές των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζά, επίσης προς την Αλυκή.

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