Φωτιά στην Πάρο: Ενισχύονται οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής

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Ενισχύονται περαιτέρω οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς στην Πάρο.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30, σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μια αερομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και 1 μηχάνημα έργου.

Επίσης μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς:

2 πυροσβέστες με 1 όχημα από τη Σύρο,

4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από τη Νάξο,

ενώ από Πειραιά θα μεταβούν

10 πυροσβέστες με 5 οχήματα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.), 2 πυροσβέστες με 1 όχημα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων και 2 πυροσβέστες με 1 όχημα από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών

Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, την επιχείρηση κατάσβεσης συντονίζει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τα δύο μηνύματα του 112

Υπενθυμίζεται ότι:

1. Στις 15:28 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, με το οποίο κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς την Αλυκή και

2. στις 14:42 είχε προηγηθεί μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις ευρύτερες περιοχές των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζά, επίσης προς την Αλυκή.