Ηράκλειο: Φωτιά στα Φαβριανά – Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

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Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική στο Ηράκλειο για να αντιμετωπίσει τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (28/7) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαβριανά.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Μίνωα – Πεδιάδας Ηρακλείου Κρήτης.

Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαβριανά Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 28, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ούτε υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ περισσότερες πληροφορίες αναμένονται καθώς εξελίσσεται το έργο της κατάσβεσης.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.