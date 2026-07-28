Ηράκλειο: Φωτιά στα Φαβριανά – Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Σήμερα Τρίτη το απόγευμα, η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα για να αντιμετωπίσει φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Φαβριανά Ηρακλείου. Για την κατάσβεση επιχειρούν 32 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων, υδροφόρες του δήμου και δύο ελικόπτερα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ούτε υπάρχει απειλή σε κατοικημένες περιοχές

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Φωτιά, πυροσβεστική, δασική πυρκαγιά
φωτογραφία αρχείου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άμεσα κινητοποιήθηκε σήμερα Τρίτη το απόγευμα η πυροσβεστική στο Ηράκλειο για να αντιμετωπίσει τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Φαβριανά.
  • Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχειρούν και δύο ελικόπτερα.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ούτε υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική στο Ηράκλειο για να αντιμετωπίσει τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (28/7) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαβριανά.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Μίνωα – Πεδιάδας Ηρακλείου Κρήτης.

Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ούτε υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ περισσότερες πληροφορίες αναμένονται καθώς εξελίσσεται το έργο της κατάσβεσης.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό  Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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