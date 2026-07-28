Ηράκλειο: Στη φυλακή η Ισπανίδα που συνελήφθη με 19 κιλά κάνναβης – «Συνεργάζεται πλήρως με τις ελληνικές αρχές», λέει ο δικηγόρος της

Τον δρόμο για την φυλακή έδειξαν εισαγγελέας και ανακριτής στην 21χρονη Ισπανίδα, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου, έχοντας στις αποσκευές της περισσότερα από 19 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Η 21χρονη οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας και του εισαγγελέα και μετά την απολογία της, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή της μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης, σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη.

Η 21χρονη πέρασε λίγο μετά το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) το κατώφλι των Δικαστηρίων Ηρακλείου, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση που έχει προκαλέσει αίσθηση, μετά τον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών στις αποσκευές της. Η απολογία της ολοκληρώθηκε το απόγευμα και, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέα.

Η νεαρή είχε λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία της, μετά την πρώτη της εμφάνιση ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Σημειώνεται ότι για την υπεράσπισή της έχει οριστεί δικηγόρος από την ισπανική πρεσβεία. Ο συνήγορός της, Μαρκ Βίλα, είχε δηλώσει πριν από την απολογία ότι η εντολέας του συνεργάζεται πλήρως με τις ελληνικές αρχές και πως στόχος της υπεράσπισης είναι να τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Δικηγόρος της 21χρονης: «Συνεργάζεται πλήρως με τις ελληνικές αρχές»

Ο δικηγόρος της 21χρονης Ισπανίδας, Μαρκ Βίλα, ο οποίος βρέθηκε στο Ηράκλειο για την υπεράσπισή της, ανέφερε ότι η εντολέας του προτίθεται να συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές και εξέφρασε την ελπίδα η υπόθεση να οδηγηθεί σύντομα σε θετική εξέλιξη για την ίδια.

Όπως δήλωσε, έχει αναλάβει την υπόθεση προκειμένου να υπερασπιστεί τα δικαιώματα της νεαρής γυναίκας, με βάση την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.

«Είμαι εδώ για να προσφέρω τα συμφέροντα της πελάτισσάς μου, τη νομική υποστήριξη που χρειάζεται και να διασφαλίσουμε ότι θα εφαρμοστούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος σημείωσε ότι βρίσκεται στην Ελλάδα και η μητέρα της 21χρονης, η οποία ταξίδεψε από την Ισπανία προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό της κόρης της.

«Προσπαθήσαμε να φέρουμε και τη μητέρα της από την Ισπανία. Θα περιμένουμε σήμερα την απολογία ενώπιον της ανακρίτριας και στη συνέχεια την απόφαση σχετικά με το αν θα αφεθεί προσωρινά ελεύθερη ή αν θα χρειαστεί να περιμένει την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας», ανέφερε ο κ. Βίλα.

Ο δικηγόρος τόνισε πως η 21χρονη είναι διαθέσιμη να συνεργαστεί πλήρως με τις ελληνικές αρχές και να παράσχει κάθε πληροφορία που θα της ζητηθεί.

«Η Νατάλια συνεργάζεται απολύτως με τις αρχές της Ελλάδας και περιμένουμε να προχωρήσει η διαδικασία. Θα μιλήσουμε περισσότερο μετά την ολοκλήρωση των ανακριτικών διαδικασιών», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην ψυχολογική της κατάσταση, ο Μαρκ Βίλα επισήμανε πως πρόκειται για μια νεαρή γυναίκα, μόλις 21 ετών, η οποία βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, με την οικογένειά της να βρίσκεται σε συνεχή επαφή και να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και τις συνθήκες που χρειάζεται, ώστε η ίδια να αισθανθεί καλύτερα και να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή τη διαδικασία», είπε.

Τέλος, ο Ισπανός δικηγόρος ανέφερε ότι από την Ισπανία υπάρχει συνεργασία με δικηγορικό γραφείο στην Ελλάδα, εξειδικευμένο στο ποινικό δίκαιο, ώστε να υπάρξει κοινή νομική γραμμή για την υπόθεση. «Έχουμε έρθει σε επαφή με ελληνικό δικηγορικό γραφείο που ειδικεύεται στο ποινικό δίκαιο, ώστε να προχωρήσουμε από κοινού και να διασφαλίσουμε ότι θα γίνουν όλα όσα απαιτούνται για την υπόθεση», κατέληξε.

Το χρονικό

Η 21χρονη είχε αφιχθεί στο Ηράκλειο με πτήση από τη Βαρκελώνη και συνελήφθη ύστερα από έλεγχο που πραγματοποίησαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Ηρακλείου.

Στις αποσκευές της βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 19 κιλά και 100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση 210 ευρώ και ενός κινητού τηλεφώνου.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, καθώς εξετάζονται τόσο η διαδρομή του φορτίου όσο και τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι μετέφερε τα ναρκωτικά κατ’ εντολή ομοεθνούς της και ότι αυτά επρόκειτο να παραδοθούν σε άλλα άτομα στην Ελλάδα.