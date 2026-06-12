Διπλό φονικό στο Αίγιο: Με υπόμνημα θα απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός – Το DNA από τα νύχια της 54χρονης ίσως δώσει απαντήσεις

Με υπόμνημα θα απολογηθεί το Σάββατο ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό φονικό στο Αίγιο, με θύματα την 54χρονη Μαρία και τον 26χρονο γιο της, Ολύμπιο. Ο ίδιος επιμένει από την πρώτη στιγμή στην αθωότητά του και υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, «Δεν έκανα τίποτα. Ίσως να αλληλομαχαιρώθηκαν». Παράλληλα, ζήτησε την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων, προκειμένου να αποδείξει, όπως υποστηρίζει, ότι δεν είχε καμία προστριβή με τα δύο θύματα.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να είπε επίσης στους αστυνομικούς: «Δεν διαπίστωσα να λείπουν από το σπίτι χρήματα ή κοσμήματα. Επειδή με ενοχλούσε το ροχαλητό της 54χρονης, πήγα να κοιμηθώ στον καναπέ του σαλονιού. Εγώ δεν άκουσα κανέναν θόρυβο, δεν έχω καμία σχέση με το έγκλημα. Η σύντροφός μου και ο γιος της αλληλοσκοτώθηκαν».

Οι Αρχές εξετάζουν σειρά στοιχείων, προκειμένου να διαπιστώσουν τι συνέβη μέσα στο σπίτι τις κρίσιμες ώρες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, στο μαχαίρι που εντοπίστηκε δεν βρέθηκε κανένα δακτυλικό αποτύπωμα. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο λάπτοπ του 26χρονου ματωμένο αποτύπωμα της μητέρας του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η 54χρονη χρησιμοποίησε τον φορητό υπολογιστή του γιου της ως ασπίδα, στην προσπάθειά της να προστατευθεί από τις μαχαιριές. Η 54χρονη έφερε αμυντικά τραύματα, σε αντίθεση με τον γιο της. Το συγκεκριμένο στοιχείο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αποδυναμώνει τον ισχυρισμό του Ιταλού ότι τα δύο θύματα ενδέχεται να πάλεψαν μεταξύ τους.

Οι αστυνομικοί περιμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Οι Αρχές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο ενδεχόμενο να εντοπιστεί γενετικό υλικό κάτω από τα νύχια των θυμάτων. Οι αστυνομικοί θέλουν να διαπιστώσουν αν στα νύχια της 54χρονης υπάρχει DNA του κατηγορουμένου, αλλά και αν υπάρχουν αντίστοιχα ίχνη στα νύχια του 65χρονου.

Οι Αρχές αναμένουν την απολογία του κατηγορουμένου, προκειμένου να εξετάσουν τις απαντήσεις που θα δώσει για τα ευρήματα, τα κενά και τις αντιφάσεις της υπόθεσης.

Οι έρευνες στρέφονται και στο παρασκήνιο των οικογενειακών σχέσεων. Συγγενείς των θυμάτων ανέφεραν ότι η Μαρία είχε ζητήσει από τον γιο της να επιστρέψει εσπευσμένα από τη Γερμανία, παρότι εκείνος σχεδίαζε να ταξιδέψει στην Ελλάδα αργότερα, μέσα στο καλοκαίρι.

«Όταν η Μαρία ζήτησε από τον Ολύμπιο να έρθει νωρίτερα, κάτι συνέβαινε», ανέφερε χαρακτηριστικά η αδελφή της 54χρονης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι αστυνομικοί, ο Ιταλός είχε καλύψει στο παρελθόν σημαντικά έξοδα της συντρόφου του, μεταξύ των οποίων και ένα χειρουργείο στην Ιταλία. Ο ίδιος είχε συνεισφέρει οικονομικά και στην ανακαίνιση του σπιτιού στο Αίγιο. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο κατηγορούμενος να περίμενε να λάβει μέρος από τα χρήματα που προέκυψαν από την πώληση οικοπέδου της 54χρονης. Ωστόσο, τα χρήματα φέρεται να δόθηκαν τελικά στον γιο της για τις σπουδές του στη Γερμανία, γεγονός που φαίνεται ότι προκάλεσε ένταση στη σχέση του ζευγαριού.

Παρά τα οικονομικά ζητήματα, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι αυτά αποτέλεσαν πιθανώς την αφορμή και όχι τη βασική αιτία της τραγωδίας. Συγγενής των θυμάτων, μιλώντας στο Star, υποστήριξε ότι το βασικό πρόβλημα ήταν η επιθυμία της 54χρονης να διακόψει τη σχέση της με τον Ιταλό.

«Ήθελε να τον διώξει από το σπίτι και εκείνος δεν έφευγε. Γι’ αυτό ήρθε ο γιος της από τη Γερμανία, για να τη βοηθήσει και να την πάρει από εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος συγγενής απάντησε αρνητικά στην ερώτηση αν θεωρεί ότι αιτία του εγκλήματος ήταν η υπόθεση του οικοπέδου. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, το κίνητρο ήταν βαθύτερο και συνδεόταν με την πρόθεση της 54χρονης να βάλει τέλος στη σχέση της με τον κατηγορούμενο.

Την ίδια ώρα, η τοπική κοινωνία στην Αιγιάλεια παραμένει συγκλονισμένη και προετοιμάζεται, μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης, για την κηδεία της 54χρονης μητέρας και του 26χρονου γιου της. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην περιοχή, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το διπλό φονικό.

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Βρέθηκε κατεστραμμένο το κινητό της 54χρονης

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικοί που πήγαν την Πέμπτη ξανά στο σημείο της τραγωδίας, εντόπισαν το κινητό της 54χρονης, το οποίο δεν είχε βρεθεί κατά τις πρώτες έρευνες. Σύμφωνα με την συνήγορο υπεράσπισης του 65χρονου, Μαρία Ιατροπούλου, η συσκευή βρέθηκε με τη συνδρομή του κατηγορούμενου ο οποίος φέρεται να έδειξε στους αστυνομικούς το σημείο, στο οποίο -όπως λέει ο ίδιος- είχε πετάξει το κινητό της η 54χρονης.

Το κινητό της 54χρονης που είναι μερικώς κατεστραμμένο, έχει ήδη σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ.

Ο 65χρονος υποστήριξε ότι η 54χρονη είχε σπάσει το κινητό της πριν από λίγες ημέρες.

Η συγκλονιστική μαρτυρία του πρώτου αστυνομικού που είδε νεκρούς τη Μαρία και τον Ολύμπιο

Σοκ προκαλεί η μαρτυρία του αστυνομικού που πρώτος μπήκε στο σπίτι της 54χρονης Μαρίας, στον Λόγγο Αιγίου.

Ο αστυνομικός μίλησε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» και παρουσίασε καρέ καρέ όλα όσα είδε με το που μπήκε στο σπίτι, αλλά και τις πρώτες αντιδράσεις του 65χρονου. «Κατά την είσοδό μας, διαπιστώσαμε ότι οι χώροι δεν ήταν ανάστατοι και οι πόρτες και τα παράθυρα δεν έφεραν ίχνη παραβίασης. Ακριβώς πίσω από την πόρτα βρέθηκε, σε πρηνή θέση, η σορός της Μαρίας.

Κάτω από τη σορό υπήρχαν μεγάλου μεγέθους κηλίδες αίματος. Το εν λόγω δωμάτιο ήταν το μοναδικό που δεν ήταν τακτοποιημένο όπως τα υπόλοιπα. Δεξιά της πόρτας υπήρχε ένα ξύλινο έπιπλο με ράφι, το οποίο ήταν σπασμένο, ενώ το πάνω ράφι είχε αποκολληθεί και βρισκόταν πεταμένο στο πάτωμα, δεξιά της σορού της γυναίκας.

Στο πάτωμα, επίσης, υπήρχε πεσμένος ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και άλλα μικροαντικείμενα, που προφανώς έπεσαν μαζί με το ράφι. Πάνω στο διπλό κρεβάτι διαγραφόταν μία ανθρώπινη σιλουέτα, σκεπασμένη με πολύχρωμο πάπλωμα. Ήταν η σορός του Ολύμπιου.»

Οι θέσεις των δύο θυμάτων, αλλά και η τάξη που υπήρχε στον χώρο, εκτός φυσικά από το δωμάτιο όπου βρέθηκαν νεκροί η μητέρα και ο γιος, φαίνεται πως πρόδωσαν το τι ίσως συνέβη στη μονοκατοικία. «Ο 26χρονος ήταν γυμνός, ξαπλωμένος σε πλάγια θέση προς τα αριστερά. Στον δεξί κρόταφο έφερε εμφανές μαύρο έγκαυμα από πυροβολισμό εξ επαφής, ενώ στο ύψος του θώρακα έφερε τέσσερις οπές που έμοιαζαν με μαχαιριές. Πάνω στο κρεβάτι, κάτω από τη σορό, υπήρχε μεγάλη ποσότητα αίματος. Η σορός της Μαρίας Λαμπροπούλου βρέθηκε με γυναικείο νυχτικό. Στην περιοχή του θώρακα και της κοιλιάς παρατήρησα άνω των 20 οπών που έμοιαζαν με μαχαιριές. Άλλη μία τέτοια οπή είδα στην περιοχή του λαιμού της, αλλά και σε άλλα σημεία του σώματός της. Κάτω από τη σορό της γυναίκας υπήρχε ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας, με λάμα μήκους περίπου 20 εκατοστών. Ακριβώς απέναντι από την πόρτα του δωματίου υπήρχε ξύλινη δίφυλλη ντουλάπα. Στο αριστερό άκρο της, μεταξύ του τοίχου και καρέκλας, υπήρχε ένα κυνηγετικό όπλο τύπου φλόμπερ. Όπως διαπίστωσα, μέσα στη θαλάμη υπήρχε ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο.»

Κλειδί για τον αστυνομικό, κρίσιμες ήταν οι ερωτήσεις που έκανε στον 65χρονο Ιταλό. «Ο 65χρονος μάς ανέφερε ότι το βράδυ έπεσε για ύπνο με τη σύντροφό του και ότι στη διπλανή κρεβατοκάμαρα κοιμόταν ο γιος της. Κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενοχλημένος από το ροχαλητό της, αποφάσισε να φύγει από το κρεβάτι τους και να κοιμηθεί στον καναπέ του σαλονιού.

Γύρω στις 7:30, όταν ξύπνησε, καθώς έπασχε από γαστρεντερίτιδα, λερώθηκε και, αφού έπλυνε το εσώρουχό του και έκανε μπάνιο, το άπλωσε για να στεγνώσει στον φράχτη του σπιτιού, στο σημείο όπου και βρέθηκε.

Όπως μου είπε, στις 11 αναζήτησε τη σύντροφό του στην κρεβατοκάμαρά τους. Δεν τη βρήκε εκεί και, κοιτώντας στη δεύτερη κρεβατοκάμαρα, αντίκρισε τις σορούς. Χωρίς, όμως, αυτός να έχει απουσιάσει καθόλου από την οικία. Δεν ειδοποίησε ο ίδιος την Αστυνομία, αλλά ένας φίλος του.».

Ο έμπειρος αστυνομικός ήταν σίγουρος. Τίποτα στον χώρο δεν θύμιζε ληστεία που πήγε στραβά. «Τον ρώτησα αν είχε διαπιστώσει να λείπουν χρήματα ή άλλα τιμαλφή και αυτός απάντησε αρνητικά. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής μου στον χώρο ήταν απολύτως ήρεμος, ανέκφραστος και εντελώς ψύχραιμος. Από τη συνεκτίμηση του συνόλου των στοιχείων προκύπτει ότι κανένας τρίτος δεν παραβίασε το σπίτι ούτε αφαιρέθηκε κάτι. Γεγονός που φανερώνει ότι οι εν λόγω ανθρωποκτονίες δεν τελέστηκαν με κίνητρο τη ληστεία.

Εκτός αυτών, στο πάτωμα του δωματίου βρέθηκε ένα φυσίγγιο του κυνηγετικού όπλου που δεν είχε πυροδοτηθεί, ενώ στο συρτάρι της ντουλάπας βρέθηκε ένα κουτί με 34 φυσίγγια ίδιου διαμετρήματος. Από την αναστάτωση του χώρου, τα αμυντικά τραύματα που φανερώνουν πάλη, το σπάσιμο του επίπλου, αλλά και τον πυροβολισμό, αποδεικνύεται ότι μέσα στο σπίτι, κατά την τέλεση των ανθρωποκτονιών, προκλήθηκε μεγάλος θόρυβος, ο οποίος, λόγω της χωροταξίας, ήταν αδύνατο να μην ακουστεί, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ότι ο κατηγορούμενος κοιμόταν στον καναπέ και δεν άκουσε τίποτα, όπως ανέφερε.

Ρωτώντας τον εκ νέου για το αν άκουσε θόρυβο, αυτός απάντησε αρνητικά και τότε υποστήριξε ότι δεν είχε καμία σχέση και ότι η σύντροφός του με τον γιο της αλληλοσκοτώθηκαν χωρίς αυτός να το αντιληφθεί.

Τότε άρχισε να υποστηρίζει ότι δεν καταλαβαίνει την ελληνική γλώσσα, μολονότι ζει τουλάχιστον 15 χρόνια στη χώρα και μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν απόλυτα συνεννοήσιμος και αντιλαμβανόταν πλήρως τις ερωτήσεις μας.

Από τον έλεγχο που διενήργησα, διαπίστωσα ότι ο κατηγορούμενος είναι ο δράστης των ανθρωποκτονιών. Από την κατάσταση των πτωμάτων και την εικόνα του χώρου τέλεσης, ο κατηγορούμενος μετέβη στο δωμάτιο του 26χρονου, ενώ εκείνος κοιμόταν, και τον πυροβόλησε εξ επαφής με το κυνηγετικό όπλο στον δεξί κρόταφο.

Λόγω της χαμηλής ισχύος του φυσιγγίου, δεν διατρήθηκε το κρανίο και, αφού αυτός δεν κατέληξε, του κατάφερε τα πλήγματα με το μαχαίρι στη θωρακική χώρα.».

Η άτυχη γυναίκα, όπως περιγράφει ο αστυνομικός, στην προσπάθειά της να σώσει το παιδί της, έχασε και η ίδια τη ζωή της. «Η μητέρα του Ολύμπιου, που από τη διπλανή κρεβατοκάμαρα άκουσε τον θόρυβο του πυροβολισμού, αρχικά μπήκε στο δωμάτιο. Δέχθηκε επίθεση με το μαχαίρι και, κρίνοντας από το σπασμένο έπιπλο και τα αμυντικά τραύματα, επακολούθησε πάλη.

Λόγω του μεγάλου όγκου των χτυπημάτων στον θώρακα και την κοιλιακή χώρα, αυτή κατέληξε στο πάτωμα. Κρίνοντας από το μεγάλο μέγεθος των κηλίδων αίματος, ο δράστης σίγουρα λέρωσε τα ρούχα του με αίμα.

Δεδομένου ότι δεν βρέθηκαν αιματοβαμμένα ρούχα στην οικία, αυτός φορούσε μόνο το εσώρουχό του, το οποίο, όπως προανέφερε, έπλυνε, αφού έκανε μπάνιο για να ξεπλύνει τα αίματα που είχαν πέσει και στο σώμα του.»